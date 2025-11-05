Covid mRNA aşısının beklenmedik yan etkisi ortaya çıktı
Virüs ve Biyoteknoloji Uzmanı Dr. Semih Tareen, Covid mRNA aşılarının yeni bir olumlu yan etkisinin keşfedildiğini açıkladı. Tareen, ''Covid mRNA aşısı olan kanser hastaları olmayanlara kıyasla daha uzun yaşıyorlar.'' dedi.
Virüs ve Biyoteknoloji Uzmanı Dr. Semih Tareen, bilim dünyasında büyük yankı uyandıran bir gelişmeyi duyurdu. Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Covid mRNA aşılarının beklenmedik ama son derece olumlu bir “yan etkisi” ortaya çıktı.
X hesabından araştırmanın detaylarını paylaşan Dr. Semih Tareen şunları yazdı:
"Covid mRNA aşılarının çok önemli bir “yan etkisi” ispatlandı. Bazı kanser tedavilerinde Covid mRNA aşısı kanser tedavisi etkisini arttırarak hastaların ömrünü uzatıyor, hem de 2 katı etkiyle. Covid mRNA aşısı olan kanser hastaları olmayanlara kıyasla daha uzun yaşıyorlar.
Bunun sebebi: Covid mRNA aşıları en az 3 “yan etki” ile çalışmada bahsi geçen kanser tedavisini daha etkin kılıyor.
1. Covid mRNA aşısı özellikle bağışıklık hücresi CD8+ T hücrelerini harekete geçiriyor.
2. Kanser hücrelerinin yok edilmesine destek olan “sitokin” denen moleküllerin salgılanmasına sebep oluyor. Çalışmada bunlardan özellikle İnterferon-1alfa görüldü.
3. Covid mRNA aşısı çalışmada bahsi geçen kanser tedavisinin hedef aldığı PD-L1 isimli molekülü arttırıyor. Bu sayede kanser tedavisi daha etkin oluyor.
Bahsi geçen kanser tedavisi “immune checkpoint inhibitor” denen ve biyolojik antikor tedavisi olan ve Nobel ödülü kazanmış yeni diyebileceğimiz tedaviler. Bu yeni sınıf “immünoterapi” tedavileri de kanseri doğrudan zehirlemeye çalışmak yerine (kemoterapi gibi) kansere karşı bağışıklık sistemimizi değiştirmeyi hedefliyor.