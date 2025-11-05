Covid mRNA aşısının beklenmedik yan etkisi ortaya çıktı

Bunun sebebi: Covid mRNA aşıları en az 3 “yan etki” ile çalışmada bahsi geçen kanser tedavisini daha etkin kılıyor.



1. Covid mRNA aşısı özellikle bağışıklık hücresi CD8+ T hücrelerini harekete geçiriyor.



2. Kanser hücrelerinin yok edilmesine destek olan “sitokin” denen moleküllerin salgılanmasına sebep oluyor. Çalışmada bunlardan özellikle İnterferon-1alfa görüldü.



3. Covid mRNA aşısı çalışmada bahsi geçen kanser tedavisinin hedef aldığı PD-L1 isimli molekülü arttırıyor. Bu sayede kanser tedavisi daha etkin oluyor.