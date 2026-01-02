Davranışlarındaki değişim tedirgin etmişti... Minik çocuğun beyninden çıkan şey şoke etti

Türkiye’deki tedavi sürecinde ise daha önce takılan şant yeniden değerlendirildi ve gerekli düzeltmeler yapıldı. Yapılan görüntülemelerde beyinde büyük bir lezyonun varlığı netleşti. Daha sonra kafa içi basıncını kontrol altına almak amacıyla acil cerrahi müdahalede bulunuldu. Ardından radyoloji, nöro-radyoloji, patoloji ve pediatrik onkoloji birimlerinin birlikte yürüttüğü değerlendirmeler sonucunda kapsamlı bir ameliyat planlandı. Yaklaşık 10 saat süren bu ameliyatta, beynin ana toplardamarlarıyla çevrili, yaklaşık 7 santimetre büyüklüğündeki tümörün büyük bölümü başarıyla çıkarıldı. Cerrahi müdahalenin ardından tedavi kemoterapi ile devam etti. Aynı zamanda uzun süre hareketsiz kalmaya bağlı olarak kas-iskelet sisteminde oluşabilecek sorunların önüne geçmek için rehabilitasyon süreci de eş zamanlı olarak başlatıldı. Tedavi süreci devam eden Nikoloz S.’nın, hekimlerin takibiyle zamanla tamamen sağlığına kavuşması bekleniyor.