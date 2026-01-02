Davranışlarındaki değişim tedirgin etmişti... Minik çocuğun beyninden çıkan şey şoke etti
Gürcistan'da yaşayan ve ailesinin bundan 1 yıl önce uyku hali, huzursuzluk gibi davranış bozukluları gördüğü 2,5 yaşındaki minik çocuk Türkiye'de geçirdiği 10 saatlik operasyonla tedavi edilirken minik çocuğun beyninden tam 7 santimetre büyüklüğünde bir tümör çıkarıldı.
Gürcistan'da yaşayan Nikoloz S.’nın sağlık sorunları, ailesinin huzursuzluk, uykuya meyil ve genel davranış değişikliklerini fark etmesiyle başladı. Ülkesinde yapılan ilk tetkiklerde beyinde sıvı birikimi tespit edildi ve hidrosefali tanısı konuldu. Bu süreçte Nikoloz S.’ya, şant takılarak cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Ancak ailesi, tek bir tedavi yaklaşımıyla yetinmeyerek daha kapsamlı tedavi imkanlarını araştırmaya başladı. Yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda Nikoloz S., beyin cerrahisi ve pediatrik onkoloji alanındaki olanakları nedeniyle Türkiye’ye gelme kararı aldı.
Türkiye’deki tedavi sürecinde ise daha önce takılan şant yeniden değerlendirildi ve gerekli düzeltmeler yapıldı. Yapılan görüntülemelerde beyinde büyük bir lezyonun varlığı netleşti. Daha sonra kafa içi basıncını kontrol altına almak amacıyla acil cerrahi müdahalede bulunuldu. Ardından radyoloji, nöro-radyoloji, patoloji ve pediatrik onkoloji birimlerinin birlikte yürüttüğü değerlendirmeler sonucunda kapsamlı bir ameliyat planlandı. Yaklaşık 10 saat süren bu ameliyatta, beynin ana toplardamarlarıyla çevrili, yaklaşık 7 santimetre büyüklüğündeki tümörün büyük bölümü başarıyla çıkarıldı. Cerrahi müdahalenin ardından tedavi kemoterapi ile devam etti. Aynı zamanda uzun süre hareketsiz kalmaya bağlı olarak kas-iskelet sisteminde oluşabilecek sorunların önüne geçmek için rehabilitasyon süreci de eş zamanlı olarak başlatıldı. Tedavi süreci devam eden Nikoloz S.’nın, hekimlerin takibiyle zamanla tamamen sağlığına kavuşması bekleniyor.
Nikoloz’un annesi S.S., oğlunun hastalığının 1,5 yaşındayken ortaya çıktığını belirterek, “Bazı belirtiler fark ettiğimizde hemen hastaneye gittik. Orada serumlar takıldı, çeşitli tetkikler ve görüntülemeler yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda hidrosefali olduğu ortaya çıktı. Bu teşhisi öğrendikten sonra Türkiye’ye geldik. Orada hidrosefali tanısı konulduktan sonra şant takılmıştı ve ameliyat olmuştu. Ancak biz tek bir doktorun bakış açısı ve tedavisiyle yetinmek istemedik. Türkiye’ye geldiğimizde önce muayeneler yapıldı. Oğlum detaylı şekilde incelendi, çeşitli tetkikler gerçekleştirildi ve ülkemizde takılan şant yeniden kontrolden geçirildi” dedi.
Türkiye’deki tedavi süreci hakkında bilgi veren S.S., “Bu süreçte şantla ilgili bir düzeltme yapıldı. Ardından Nikoloz çok uzun süren bir ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 10 saat sürdü. Hepimiz için oldukça heyecanlı ve zor bir süreçti. Oğlumun ameliyatını Prof. Tolga Turan Dündar gerçekleştirdi. Ameliyat sırasında tümör büyük ölçüde temizlendi, sadece çok küçük bir kısmı kaldı. Ameliyattan sonra bir süre geçti ve ardından kemoterapi tedavisine başladık. Medicana Zincirlikuyu Hastanesi sağlık ekibine ve doktorlarımıza güveniyoruz. Tedavi sürecimize kararlılıkla devam ediyoruz. Olumlu sonuçlar alacağımıza yürekten inanıyoruz” diye konuştu.