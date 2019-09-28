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  3. 28 Eylül 2019 12:05

Dikkat! Bu patates ölüme neden oluyor

Severek tükettiğimiz patatesin aslında bizleri içten içe zehirlediğini biliyor muydunuz? Doğru koşullarda saklanmayan patates, yeşillenip filizlendiği zaman zehirleyerek ölüme yol açabiliyor. Diyetisyen Beyza Köse, "Patates yedikten sonra mi

Dikkat! Bu patates ölüme neden oluyor

Sofraların vazgeçilmez sebzesi olan patates, lif/ posa içeriği sayesinde tokluk hissine katkı sağlayarak sindirim sistemini destekler; C ve B vitaminleri, potasyum minerali ile de enerji verir.

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Dikkat! Bu patates ölüme neden oluyor

"BESİN ZEHİRLENMESİNE BAĞLI ÖLÜMLERE NEDEN OLUYOR" Ancak patatesin faydaları kadar yanlış tüketiminin zararları da hayati önem taşıyor. Konuyla ilgili risklere dikkati çeken diyetisten Beyza Köse, "İnsan sağlığı üzerinde birçok olumlu etkileri olan patates, hasatından önce ve sonra depolanma sırasında yapılan hatalar sebebiyle besin zehirlenmelerine hatta bunlara bağlı ölümlere yol açabilir.

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Dikkat! Bu patates ölüme neden oluyor

Bitkiler; mantarlar, böcekler gibi dış faktörlerden kendilerini korumak için bazı toksik maddeler üretir. Hasat ve depolanmasında yapılan hatalarda (depolama sıcaklığı, hasat ve taşıma sırasında mekanik yaralanma, nem, havalandırma ve zararlı böcekler) bu toksik maddelerin artmasına sebep olur ve insan hayatını tehlikeye sokar. Patates içeriğinde de bu kimyasallardan solanin bulunur" dedi.

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Dikkat! Bu patates ölüme neden oluyor

Depolama ve hasat sırasındaki hatalardan dolayı solanin miktarının artabildiği vurgusunu da yapan diyetisyen Köse, şunları söyledi:

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