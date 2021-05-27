Dikkat! Koronavirüs atlatanların sürekli hareket etmesi şart çünkü...
Kardiyoloji Uzmanı Doç.Dr. Bahadır Şarlı, koronavirüsün pıhtılaşma riskini artırdığını söyleyerek, hastalığı geçirenlerin hareketsiz kalmaması gerektiğini ifade etti.
Koronavirüse bağlı kalp tutulumu farklı şekilde ortaya çıkabilir. Bunlardan bir tanesi olan kalp kasının direkt tutulumu bunun en bariz örneğidir. Göğsün ortasında baskı, ağrı ve yanma şeklinde şikayeti olan ve yakın zamanda koronavirüs enfeksiyonuna yakalanmış bireylerin dikkatli olması gerekiyor.
Kalp krizi, teşhisi ve tespiti çok kolay hastalıktır. Belirgin şekilde hastalık belirtileri olan kişilerin acil olarak hastaneye başvurmaları gerekir. Koronavirüs nedeniyle 'miyokardit' denilen kalp kası iltihabı olabilir. Bu durumda kalp kasında zayıflık ve yetersizlik ortaya çıkıyor.
Bu tür durumlarda hastada nefes darlığı ve kalp ritim bozukluğu şikayeti olur. Olası böyle bir durumda kalp ultrasonuna bakmak gerekir. Destek tedavisi başlanırsa genelde hastalık geçicidir.
Koronavirüsü atlatmış kişiler neden hareketsiz kalmamalı?
Bacak toplardamarlarda pıhtı gelişimi ve daha sonra bu pıhtının kalp yolu ile akciğer damarına ilerlemesi sonucu ölümcül akciğer embolisi vakaları ile daha sık karşılaşmaya başladık.