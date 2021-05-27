Dikkat! Koronavirüs atlatanların sürekli hareket etmesi şart çünkü...

Koronavirüse bağlı kalp tutulumu farklı şekilde ortaya çıkabilir. Bunlardan bir tanesi olan kalp kasının direkt tutulumu bunun en bariz örneğidir. Göğsün ortasında baskı, ağrı ve yanma şeklinde şikayeti olan ve yakın zamanda koronavirüs enfeksiyonuna yakalanmış bireylerin dikkatli olması gerekiyor.