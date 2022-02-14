Dikkat! Omicron varyantı belirtilerine bir yenisi daha eklendi
Dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantının yeni bir belirtisi ortaya çıktı. İşte Omicron'da en sık görülen semptomlar...
2019'un son günlerinde ortaya çıkan ve dünya çapında 5 milyon 800 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs şimdi de daha bulaşıcı olduğu bilinen Omicron varyantı ile gündemde.
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Dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantının belirtileri ise orjinal koronavirüsün semptomlarına göre değişiklik gösterebiliyor.
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İngiltere'den gelen son haber Omicron'da yeni semptomuna işaret ediyor. Bu hafta bel ağrısı ilk koronavirüste en sık görülen 20 semptom listesine eklendi.
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HER 5 KİŞİDEN 1'İNDE GÖRÜLDÜ
İngiliz Sun gazetesinde yer alan habere göre, bel ağrısı geçen hafta Kovid-19 hastalarının yüzde 20'si tarafından bildirildi.
Başka bir deyişle ülkede koronavirüse yakalanan her 5 kişiden 1'i bel ağrısı semptomu gördüğünü bildirdi.
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