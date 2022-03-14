Dikkat! Stres, bel ağrısını tetikliyor

Stresin bizzat kendini bel ağrısına yol açabilir. Yaşlanma, daha önce geçirilmiş fıtık, mesleki zorlanmalar, kireçlenmeler ve eski ameliyatlara bağlı bel problemi olanlarda stres durumu daha da olumsuz hale getirir. Önceden yatkınlığı olanlarda hafif bir kas gerginliği bile ciddi omurga (bel-boyun-sırt) ağrılarına yol açar. Kireçlenmeler ya da daha önceki nedenlerden dolayı omurgada hareket kısıtlılığı olanlarda kas gerginlikleri sinirleri sıkıştırır ve siyatalji (bacak ağrısı), brakiyalji (omuz ve kol ağrısı) gibi belirtileri alevlendirir. Gergin bel kasları, bel ağrısını arttırır. Ve ağrı kaslardaki gerginliği artırır. Her şekilde ağrı-bel ağrısı-ağrı arasında kısır bir döngü oluşur.