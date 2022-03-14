Dikkat! Stres, bel ağrısını tetikliyor
Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu, fazla stresin bel ağrısına sebep olduğunu belirterek konu hakkında bilgiler verdi.
Stres ve bel ağrısı arasında güçlü bir bağlantı vardır. Stres, stres hormonlarının salgılanmasına sebep olur. Stres hormonları ağrının algılanmasını arttırır.
Stres hormonları kasların sertleşmesine sebep olur. Sertleşen kaslarda ağrılı spazmlar oluşur. Bel, sırt ve boyun kasları strese karşı oldukça hassastır.
Kaslardaki gerginlik ve sertlik dokulara kan akışını azaltır. Azalmış kan akımı iyileşmeyi geciktirir. Yeterli dolaşım olmazsa dokulardan uzaklaşması gereken asidik ortam yeterince uzaklaştırılamaz. Metabolizma sonucu dokularda biriken ve yeterince atılamayan asit yapılı ürünler dokularda ağrı ve yorgunluğa sebep olur.
Stresin bizzat kendini bel ağrısına yol açabilir. Yaşlanma, daha önce geçirilmiş fıtık, mesleki zorlanmalar, kireçlenmeler ve eski ameliyatlara bağlı bel problemi olanlarda stres durumu daha da olumsuz hale getirir. Önceden yatkınlığı olanlarda hafif bir kas gerginliği bile ciddi omurga (bel-boyun-sırt) ağrılarına yol açar. Kireçlenmeler ya da daha önceki nedenlerden dolayı omurgada hareket kısıtlılığı olanlarda kas gerginlikleri sinirleri sıkıştırır ve siyatalji (bacak ağrısı), brakiyalji (omuz ve kol ağrısı) gibi belirtileri alevlendirir. Gergin bel kasları, bel ağrısını arttırır. Ve ağrı kaslardaki gerginliği artırır. Her şekilde ağrı-bel ağrısı-ağrı arasında kısır bir döngü oluşur.
Eğer stres varsa: Omurga en küçük zorlanmaları (ağırlık kaldırma, duruş bozuklukları, ani dönmeler, uzun süreli oturma, yorgunluk, uykusuzluk) tolere edemez hale gelir. Stres kasları sertleştirir ve zedelenmeye yatkın hale getirir.
Stresi azaltmak; stresi azaltmak, gergin kasların sebep olduğu ya da artırdığı ağrıları azaltabilir. Stresin tedavisi ve yönetimi bel ağrıları ve diğer omurga ağrılarının tekrarlanmasını azaltabilir.