Dişinizi fırçaladıktan sonra suyla çalkalamayın !
Dişlerin, dişleri destekleyen diş etlerinin ve kemiğin de aynı düzeyde sağlıklı olması gerekir. Ancak diş sağlığı konusunda doğru bildiğimiz yanlışlar diş ve diş etlerine zarar veriyor. İşte sağlıklı bir diş bakımı dikkat edilmesi gerekenler...
Tutarlı kullanımla (haftada yedi gün, günde iki kez)bir diş fırçasının ortalama ömrü yaklaşık üç aydır. Yaklaşık 200 kullanımdan sonra fırçanızı değiştirmeniz gerekir çünkü kıllar aşınmış ve yıpranmış olur. Yıpranmış veya kırılmış kıllar ağzınızı düzgün temizlemez. Kıllar esnekliklerini kaybettikten sonra diş fırçanızı değiştirin. Günlük kullanımdan birkaç ay sonra bakteri ve besin parçacıkları diş fırçası üzerinde birikmeye başlar. Her üç ayda bir diş fırçanızı değiştirdiğinizden emin olun.
Dişleri yeterince fırçalamamak
Bir diş fırçalama seansı için önerilen süre iki dakikadır. Ortalama bir kişinin fırçalama zamanı sadece 45 saniyedir. 2 dakikadan kısa bir sürede hiçbir şey, diş macununuzdaki florürü, diş minesinin emmesine imkan tanıyamaz. Kısa süreli fırçalama yapıldığında genellikle ağzın bazı kısımları ihmal edilir. Önde inci gibi beyaz dişleriniz olabilir fakat dişlerinizin kenarları ya da ağzınızın arka bölgelerini de atlamamak gerekir. Süreyi uzatmanıza yardımcı olmak için zamanlayıcılarla birlikte elektronik diş fırçaları öneririm. Zamanlayıcınız yoksa, kronometre veya telefon kullanın.
Dişleri fırçaladıktan sonra ağzı su ile doldurmak
Dişlerinizi fırçaladıktan sonra ağzını suyla çalkalamayın. Diş macununu tükürebilirsiniz ancak su karışıma girdiği anda diş macunundaki floridin verimi azalacaktır. Bazılarınız ağzınızı alışkanlıktan çalkalamak isteyecektir. Bu durumda ya bol bol tükürün veya ağız suları ile gargara yapın, gargarayı tükürün.
Banyoda diş fırçası saklamak
Muhtemelen hepimiz bu hatayı yapmaktayız. Tuvalet için sifon çekildiğinde klozetinizin içindekiler her yöne saçılır. Eğer banyonuzu başkalarıyla, özellikle de evdeki çocuklarla paylaşıyorsanız, bu daha önemli olacaktır. Diş fırçanıza bir kapak koymak bu riski azaltmanıza yardımcı olur. Diş fırçanızı banyonuzdan başka bir yerde, komodininizdeki veya ecza dolabınızın içindeki bir rafta saklamayı düşünün.