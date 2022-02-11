Diyabet tedavisinde umut veren çalışma

Uzmanlar bulguların, çoğaltılan adacık hücrelerinin nakli yoluyla yeni diyabet tedavilerinin geliştirilmesinin önünü açacağını belirtti ve ayrıca henüz erken aşamada olan araştırmanın en kısa sürede sonuçlanması için çalışmalara hız verileceğini kaydetti.