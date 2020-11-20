Diyabet ve yüksek tansiyon koronavirüs nedeniyle felç olma riskini artıyor

COVİD-19'A YAKALANAN HİPERTANSİYON VE DİYABET HASTALARI YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ

Çalışmanın baş yazarı Doktor Colbey Freeman konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Corona virüs önceleri bir solunum yolu hastalığı olarak tanımlanıyordu. Ancak, Covid-19'un etkileri göğsün çok ötesine uzanıyor. Beyindeki komplikasyonlar nadir olmakla birlikte, Covid-19 enfeksiyonunun giderek daha fazla rapor edilen ve potansiyel olarak yıkıcı bir sonucudur. Covid-19 nörolojik belirtilerle ilişkilidir ve bu belirtileri geliştiren kişilerde hipertansiyon ve tip 2 diyabet yaygındır. Bu hastalıklara sahip olan kişiler, nörolojik komplikasyonlar açısından daha yüksek risk altında olabilir ve yakından takip edilmelidir” ifadelerini kullandı.