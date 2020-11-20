Diyabet ve yüksek tansiyon koronavirüs nedeniyle felç olma riskini artıyor
Bilim insanları Covid-19 nedeniyle beyin ve sinir sistemine ilişkin hastalıklarının görülme sıklığının arttığını bildirdi.
ABD'de yer alan Pennsylvania Üniversitesi’nden bilim insanları , Ocak ve Nisan ayları arasında beyin ve sinir sistemi ile ilgili rahatsızlar bildiren 81 yeni itp corona virüs hastasını inceledi. Araştırmacılar, beyin kanaması veya felç de dahil olmak üzere, hayatı tehdit eden sorunları olan her 10 kişiden 7'sinde yüksek tansiyon, yarısında ise diyabet görüldüğünü açıkladı.
DİYABET VE YÜKSEK TANSİYON BEYNE GİDEN DAMARLARI TIKAYABİLİR
Araştırmacılar, çalışmada verileri incelenen vakalara, zihinsel durumları değiştiği, konuşma veya görme güçlüğü gibi nörolojik problemleri olduğu için MRI taraması yaptıklarını belirtti. Beyin taramasının ardından 18 hastanın durumunun kritik olduğunun ortaya çıktığı, daha sonra bu hastaların beyne giden kan damarlarıının tıkalı olması nedeniyle bayin kanaması ya da felç geçirdiği belirtildi. Ardından 3 kişinin beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Bununla birlikte araştırmacılar, çalışmaya katılan tüm hastaların yüzde 64,2'sinin yüksek tansiyon, yüzde 40’ının ise tip-2 diyabet hastası olduğunu açıkladı.
COVİD-19'A YAKALANAN HİPERTANSİYON VE DİYABET HASTALARI YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ
Çalışmanın baş yazarı Doktor Colbey Freeman konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Corona virüs önceleri bir solunum yolu hastalığı olarak tanımlanıyordu. Ancak, Covid-19'un etkileri göğsün çok ötesine uzanıyor. Beyindeki komplikasyonlar nadir olmakla birlikte, Covid-19 enfeksiyonunun giderek daha fazla rapor edilen ve potansiyel olarak yıkıcı bir sonucudur. Covid-19 nörolojik belirtilerle ilişkilidir ve bu belirtileri geliştiren kişilerde hipertansiyon ve tip 2 diyabet yaygındır. Bu hastalıklara sahip olan kişiler, nörolojik komplikasyonlar açısından daha yüksek risk altında olabilir ve yakından takip edilmelidir” ifadelerini kullandı.