Doğru sandığımız diyet efsaneleri

Yapılan diyetlerin başarısız olmasının en önemli sebebi, diyete başlamaktır. Diyete başlanmaz, diyet bir yaşam şeklidir ve hayata adapte edildiğinde kilo probleminizin olamayacağı anlamına gelir. Sağlık beslenmeyi öğrenir ve hayat tarzınız haline getirirseniz, size kilo aldıran pek çok şeyden uzak kalmış olursunuz. Kilo problemi yaşayan insanların sayısındaki feci artış, şok diyet listelerinin gündemde kalmasına sebep oluyor.

