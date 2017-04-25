Doğru sandığımız diyet efsaneleri
Kilo problemi yaşayan kişilerin sayısındaki artış, şok diyet listelerini gündeme getiriyor. Bazen ölümcül olabilen diyet hatalarına kanmamak için kulaktan dolma bilgilere inanmayın.
Kilo problemi yaşayan kişilerin sayısındaki artış, şok diyet listelerini gündeme getiriyor. Bazen ölümcül olabilen diyet hatalarına kanmamak için kulaktan dolma bilgilere inanmayın.
Yapılan diyetlerin başarısız olmasının en önemli sebebi, diyete başlamaktır. Diyete başlanmaz, diyet bir yaşam şeklidir ve hayata adapte edildiğinde kilo probleminizin olamayacağı anlamına gelir. Sağlık beslenmeyi öğrenir ve hayat tarzınız haline getirirseniz, size kilo aldıran pek çok şeyden uzak kalmış olursunuz. Kilo problemi yaşayan insanların sayısındaki feci artış, şok diyet listelerinin gündemde kalmasına sebep oluyor.
Özellikle bilgi kirliliğinin had safhada olduğu internet ortamı, büyük bölümü bilimsel temele dayanmayan listelerle dolu. Uzun süre bir yemek listesine devam edemeyeceğini düşünenler, temel noktalara temas ettiğine inandıkları davranışları benimsiyor. Bin 500 kişi üzerinde yapılan araştırma, toplumda diyet efsanelerine inancın son derece yüksek, kilo verme ve sağlıklı beslenme ile ilgili hatalı bilgilerin de yaygın olduğunu ortaya koydu.