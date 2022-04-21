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Doktorları şaşkına çeviren vaka: Çift cinsel organla doğdu

Brezilya'da "Tam diphalli" sendromundan dolayı iki cinsel organla dünyaya gelen çocuk doktorları bile şaşırttı.

Doktorları şaşkına çeviren vaka: Çift cinsel organla doğdu - Resim: 1

Brezilya'da son derece nadir görülen bir tıbbı vaka görüldü. Çift penisle dünyaya gelen çocuk doktorları şaşırttı.

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Doktorları şaşkına çeviren vaka: Çift cinsel organla doğdu - Resim: 2

Nadir görülen bir doğum kusuru olan "diphalli" ile doğan çocuk 2 yaşına geldiğinde büyük bir operasyon geçirdi.

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Doktorları şaşkına çeviren vaka: Çift cinsel organla doğdu - Resim: 3

5 milyonda bir görülen vaka sonrası derin bir araştırmaya giren doktorlar, çocukta idrara çıkma, ereksiyon olma gibi durumları gözlemledi.

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Doktorları şaşkına çeviren vaka: Çift cinsel organla doğdu - Resim: 4

Doktorlar başlangıçta ismi açıklanmayan hastanın daha büyük olan sol penisini kurtarmayı planladılar. doktorlar daha sonra, daha büyük olanın üretrası çok dar olduğunu, yalnızca daha küçük olan sağ penisten idrar yapabildiğini öğrendi.

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