Domuz gribi için hayati uyarı: Bu belirtilere dikkat!
Amasya'da 32 yaşındaki bir kadının domuz gribi nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından domuz gribinin belirtileri merak konusu oldu. İşte risk grubundaki kişiler...
Kış ayları ile birlikte üst solunum yolu hastalıklarında ciddi artış görüldü. Son olarak H1N1 olarak bilinen domuz gribi, Amasya'da can aldı. 32 yaşındaki bir kadın hemşire soğuk algınlığı şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
RİSK GRUBUNDAKİLER
Uzmanlar domuz gribinin özellikle, 50 yaş altındaki bireylerde, gebe kadınlarda ve kronik hastalıkları olanlarda daha ölümcül sonuçlar doğurabildiğini vurguladı.
DOMUZ GRİBİ KOLAYCA BULAŞABİLİYOR
Oldukça bulaşıcı olan domuz gribi, genellikle öksürük ve hapşırıkla havaya yayılan damlacıklar yoluyla kişiden kişiye geçiyor.
DOMUZ GRİBİNİN BELİRTİLERİ
Domuz gribinin başlıca belirtileri arasında; yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, vücut ağrısı, yorgunluk, üşüme-titreme, burun akıntısı ve gözlerde kızarıklık yer alıyor.