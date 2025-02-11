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Domuz gribi için hayati uyarı: Bu belirtilere dikkat!

Amasya'da 32 yaşındaki bir kadının domuz gribi nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından domuz gribinin belirtileri merak konusu oldu. İşte risk grubundaki kişiler...

Kaynak: Haber3.com
Domuz gribi için hayati uyarı: Bu belirtilere dikkat! - Resim: 1

Kış ayları ile birlikte üst solunum yolu hastalıklarında ciddi artış görüldü. Son olarak H1N1 olarak bilinen domuz gribi, Amasya'da can aldı. 32 yaşındaki bir kadın hemşire soğuk algınlığı şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Domuz gribi için hayati uyarı: Bu belirtilere dikkat! - Resim: 2

RİSK GRUBUNDAKİLER

Uzmanlar domuz gribinin özellikle, 50 yaş altındaki bireylerde, gebe kadınlarda ve kronik hastalıkları olanlarda daha ölümcül sonuçlar doğurabildiğini vurguladı. 

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Domuz gribi için hayati uyarı: Bu belirtilere dikkat! - Resim: 3

DOMUZ GRİBİ KOLAYCA BULAŞABİLİYOR

Oldukça bulaşıcı olan domuz gribi, genellikle öksürük ve hapşırıkla havaya yayılan damlacıklar yoluyla kişiden kişiye geçiyor. 

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Domuz gribi için hayati uyarı: Bu belirtilere dikkat! - Resim: 4

DOMUZ GRİBİNİN BELİRTİLERİ

Domuz gribinin başlıca belirtileri arasında; yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, vücut ağrısı, yorgunluk, üşüme-titreme, burun akıntısı ve gözlerde kızarıklık yer alıyor. 

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