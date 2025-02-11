Domuz gribi için hayati uyarı: Bu belirtilere dikkat!

Kış ayları ile birlikte üst solunum yolu hastalıklarında ciddi artış görüldü. Son olarak H1N1 olarak bilinen domuz gribi, Amasya'da can aldı. 32 yaşındaki bir kadın hemşire soğuk algınlığı şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.