DSÖ alarm vermişti... Türkiye'de de yeni salgın kabusu ''Chikungunya'' tehdidi var mı ?
Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel bir salgına dönüşebileceği konusunda uyardığı sivrisinek yoluyla bulaşan Chikungunya virüsü için Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü'den dikkat çeken açıklama...
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sivrisinek yoluyla bulaşan Chikungunya virüsünün önümüzdeki yıllarda küresel bir salgına dönüşebileceği uyarısında bulundu.
Türkiye’de henüz vaka görülmediğini ancak yaz aylarında sivrisineklere karşı önlem alınması gerektiği vurgulayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, tropikal ve subtropikal bölgelerde uzun süredir endemik olarak görülen virüsün, artık farklı sinek türleriyle de bulaşabildiğine dikkati çekti.
Chikungunya virüsünün ölümcüllük oranı yüksek olmayan bir virüs olduğunu belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü , “Chikungunya' virüsü, tropikal ve subtropikal bölgede uzun zamandan beri endemik olarak görülen ve sinekler yoluyla bulaşan bir virüstür. Bu virüs sineğin ısırması ile insana ve hayvanlara geçerek hastalık yapabiliyor. Bu virüs romatizmaya, kas ve eklem ağrılarına, ateşe, deri döküntülerine, bazen de uzun sürebilen bir enfeksiyona yol açabiliyor. " dedi.
Virüsün başlangıçta Afrika ve Hindistan gibi bölgelerde daha sık görüldüğünü ancak son dönemde Avrupa’da da vakalar bildirilmesiyle mutasyon geçirdiğinin anlaşıldığını ifade eden Özlü, “Afrika’da Hindistan’da daha çok görülürken son dönemde Avrupa ülkelerinde de vakalar görülünce bu virüste bir mutasyon olduğu anlaşıldı. Bu virüsün farklı cins sineklere de yerleştiğine dair bilgiler elde edildi. Bu durum endişeye yol açtı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından önümüzdeki dönem için Chikungunya virüsünün sadece Ekvator bölgesinde görülmeyip, Avrupa ülkeleri ve diğer ülkelerde de görülebileceğini ve sinekler yoluyla da salgınlara yol açabileceği uyarısı yapıldı” dedi.