DSÖ'den aşı önerisi: Maymun çiçeği pandemiye dönüşür mü?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği ile mücadele kapsamında kitlesel aşılama yerine, virüsün görüldüğü bölgelerde "hedefli aşılama" yapılmasını tavsiye etti.
HALK SAĞLIĞI ACİL DURUMU
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz hafta maymun çiçeği virüsünün yayılmasını "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu" olarak ilan etti.
DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, küresel mercek altında olan maymun çiçeği virüsüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
VİRÜSÜN 2 GENETİK TÜRÜ VAR
Virüsün hızla yayılmaya başlamasının dünyanın gündemine oturduğunu kaydeden Harris, virüsün "Klad 1 ve Klad 2" olmak üzere iki genetik türünün olduğunu kaydetti.
Harris, geçen yıl ortaya çıkan virüsün yeni türü "Klad 1b" ile ilgili endişelerini dile getirirken, "Bu endişelendiğimiz tür çünkü çok hızlı bulaşıyor ve özellikle çocuklar arasında oldukça yüksek bir ölüm oranına sahip" diye konuştu.
VAKALARDA PATLAMA YAŞANDI
Esas endişenin çok hızlı yayılmasından kaynaklandığını belirten Harris, bu yıl 2023'ün tamamında görülenden daha fazla vaka tespit edildiğini aktardı.
Çok hızlı yayılan virüs diğer ülkelere de sıçradı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde artan maymun çiçeği vakaları, daha önce hiç vaka bildirmemiş Burundi, Ruanda, Uganda ve Kenya'da da görüldü.
KÜÇÜK ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ENDİŞE VERİCİ
M çiçeği virüsünün yeni türü olan Klad 1b dolayısıyla daha yüksek ölüm oranlarının görüldüğünü bildiren Harris, "Ölüm oranı yaklaşık yüzde 3 ve küçük çocuklar gibi gerçekten savunmasız gruplarda bundan daha yüksek. Özellikle küçük çocuklar üzerindeki etkilerinden endişe ediyoruz. Çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş insanlar arasında da hızla yayılıyor. Yetersiz beslenmeden muzdarip bu insanlar çok tehlikeli durumda" dedi.