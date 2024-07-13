DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: Yeni varyant hızla yayılıyor
Koronavirüs sürekli mutasyon geçirerek kendini yenilemeyi sürdürüyor. Yaz aylarının yaşanmasıyla "FLiRT" olarak adlandırılan yeni bir varyant, hızla yayılmaya başladı .
Dünya Sağlık Örgütüne göre (WHO) FLiRT adı verilen yeni bir Covid varyant grubu dünya çapına baskın hale geldiğini duyurdu.
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Bu varyantlar, genetik kodlardaki mutasyonlarla oluşan ve antikorlardan korunabilen JN.1 türevi. Ancak henüz ne kadar ağır ve bulaşıcı oldukları tam olarak bilinmiyor.
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Covid-19 vakaları dünya genelinde düşüş gösterse de bazı bölgelerde artış yaşanıyor.
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Semptomlar diğer Covid-19 türleriyle aynı olup, aşıların yeni varyantlara karşı etkili olması bekleniyor.
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