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  4. DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: Yeni varyant hızla yayılıyor

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: Yeni varyant hızla yayılıyor

Koronavirüs sürekli mutasyon geçirerek kendini yenilemeyi sürdürüyor. Yaz aylarının yaşanmasıyla "FLiRT" olarak adlandırılan yeni bir varyant, hızla yayılmaya başladı .

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: Yeni varyant hızla yayılıyor - Resim: 1

Dünya Sağlık Örgütüne göre (WHO) FLiRT adı verilen yeni bir Covid varyant grubu dünya çapına baskın hale geldiğini duyurdu.

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DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: Yeni varyant hızla yayılıyor - Resim: 2

Bu varyantlar, genetik kodlardaki mutasyonlarla oluşan ve antikorlardan korunabilen JN.1 türevi. Ancak henüz ne kadar ağır ve bulaşıcı oldukları tam olarak bilinmiyor.

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DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: Yeni varyant hızla yayılıyor - Resim: 3

Covid-19 vakaları dünya genelinde düşüş gösterse de bazı bölgelerde artış yaşanıyor.

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DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: Yeni varyant hızla yayılıyor - Resim: 4

Semptomlar diğer Covid-19 türleriyle aynı olup, aşıların yeni varyantlara karşı etkili olması bekleniyor.

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