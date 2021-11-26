Dünya alarmda! DSÖ kabusun yeni adını açıkladı: Yeni varyant daha bulaşıcı

Dünya Sağlık Örgütü, yakın zamanda keşfedilen B.1.1.529 Covid-19 suşunun endişe verici bir varyant olduğunu ilan etti ve adını Omicron olarak değiştirdi. BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Yunan alfabesinin 15. harfi olan Omicron adı verilen B.1.1.529'un şimdiye kadar görülen en tehlikeli varyant olma potansiyeline dikkat çekildi.