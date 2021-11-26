Dünya alarmda! DSÖ kabusun yeni adını açıkladı: Yeni varyant daha bulaşıcı
Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'da tespit edilen yeni varyanta 'Omicron' adını verdi. Yeni varyant ile ilgili ilk bulgular paylaşıldı.
Dünya Sağlık Örgütü, yakın zamanda keşfedilen B.1.1.529 Covid-19 suşunun endişe verici bir varyant olduğunu ilan etti ve adını Omicron olarak değiştirdi. BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Yunan alfabesinin 15. harfi olan Omicron adı verilen B.1.1.529'un şimdiye kadar görülen en tehlikeli varyant olma potansiyeline dikkat çekildi.
Henüz varyant yeni ortaya çıktı ve tespit edilen vakaların çoğu hala Güney Afrika'nın bir bölgesinde yoğunlaşıyor. Fakat varyantın aslında daha geniş bir şekilde yayılmış olabileceğine dair bazı ipuçları bulunuyor.
KISITLAMALAR GELDİ
Avrupa Birliği (AB), Güney Afrika'da tespit edilen ve B.1.1.529 olarak adlandırılan yeni Covid-19 mutasyonu nedeniyle Güney Afrika, Botsvana, Esvatini, Lesoto, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’ye olan seyahatleri askıya aldı.
Avrupa Birliği’nin (AB) dönem başkanı Slovenya tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 27 AB ülkesinin "Acil kısıtlamayı etkinleştirme, Güney Afrika'dan AB'ye tüm seyahatlere geçici kısıtlama getirme, gelen tüm yolculara test yaptırma ve karantina uygulamaları konusunda anlaştığı" belirtilmişti. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB üyesi ülkelerin, Botsvana, Esvatini, Lesotho, Mozambik, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve'ye seyahatlere kısıtlama getirilmesi kararı aldıklarını doğrulayarak, söz konusu ülkelerden AB ülkelerine gelen yolculara test, karantina ve temas takibi yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.