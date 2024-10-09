Dünya Sağlık Örgütü'nden tehlikeli gıda uyarısı!

CİDDİ RAHATSIZLIKLARA ZEMİN HAZIRLIYOR

Bulyonları kullanarak yemeklere et ya da tavuk tadı vermek bazı olumsuz sonuçlara neden olabilir. Bu bulyonlar içerisinde bilinen ve bilinmeyen birden çok katkı maddesi yer alır. Yemeklerde kullanılan bulyonlar içerisinde mono sodyum glutamat maddesine yer verilir. Bu madde çok zararlıdır. Kısaca MSG olarak da adlandırılan bu madde, Çin tuzu olarak da bilinir. MSG, Avrupa Birliği tarafından zararlı bir katkı maddesi olarak kabul görür. Bu nedenle düzenli bulyon tüketimi; anormal kalp atışı, nefes almada güçlük ve beyin sisi gibi ciddi rahatsızlıklara zemin hazırlayabiliyor.