Dünya Sağlık Örgütü'nden tehlikeli gıda uyarısı!
Dünya Sağlık Örgütü, bulyonların içerdiği zararlı maddeler nedeniyle tüketilmemesi gerektiğini belirterek, bu ürünlerin insan sağlığına olumsuz etkilerinden dolayı yasaklı gıdalar listesinde yer aldığını açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün yasaklı gıdalar listesinde ilk sırada olan bulyonlar, insan sağlığına ne gibi zararlar veriyor? Uzmanlar, neden yemeklere tat ve lezzet veren bu ürünlerin kullanımını önermiyorlar? İşte yanıtı...
İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN TAVSİYE EDİLMİYOR
Et ve tavuk suyu, yemeklere güzel bir aroma vermesi için kullanılır, aynı zamanda sağlık açısından da faydalıdır. Ancak et ve tavuk sularının yerine kullanılan bulyonlar, insan sağlığı açısından tasviye edilmemektedir. Pilav, çorba, makarna gibi birçok yemeğe tat veren bulyonlar, zararlarına bağlı olarak kişilerde farklı sağlık problemlerinin ortaya çıkma riski bulunur.
CİDDİ RAHATSIZLIKLARA ZEMİN HAZIRLIYOR
Bulyonları kullanarak yemeklere et ya da tavuk tadı vermek bazı olumsuz sonuçlara neden olabilir. Bu bulyonlar içerisinde bilinen ve bilinmeyen birden çok katkı maddesi yer alır. Yemeklerde kullanılan bulyonlar içerisinde mono sodyum glutamat maddesine yer verilir. Bu madde çok zararlıdır. Kısaca MSG olarak da adlandırılan bu madde, Çin tuzu olarak da bilinir. MSG, Avrupa Birliği tarafından zararlı bir katkı maddesi olarak kabul görür. Bu nedenle düzenli bulyon tüketimi; anormal kalp atışı, nefes almada güçlük ve beyin sisi gibi ciddi rahatsızlıklara zemin hazırlayabiliyor.
KİLO ALIMI VE DİYABET
Bulyonu, dünyanın en zararlı besinleri arasına sokan Monosodyum glutamat, merkezi sinir sistemine zarar vererek Alzheimer, Parkinson ve Huntington hastalıklarına davetiye çıkarmaktadır. Kişilerin öğrenme becerilerine zarar verdiği bilinen MSG, kilo alımına ve diyabete de yol açar. Vücutta iltihaplanma problemlerine dahi neden olabilir.