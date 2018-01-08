Dünyanın en sağlıklı 50 besini

Keçi peyniri

Keçi peynirinde diğer peynir türlerine göre daha az yağ bulunur. Bu da keçi peynirini daha sağlıklı yapıyor. Bazı araştırmalara göre, inek sütüne kıyasla keçi sütü demir emilimini artırıyor.

Kalori: 103, Yağ: 8.5 gr, Kolesterol: 22 mg, Sodyum: 118 mg, Karbonhidrat: 0.03 gr, Lif: 0g, Şeker: 0.03 g, Protein: 6 gr.

