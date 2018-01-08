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  3. 08 Ocak 2018 10:25

Dünyanın en sağlıklı 50 besini

Dünyanın en sağlıklı 50 besini

TİME Dergisi dünyanın en sağlıklı 50 besinini sıraladı. TİME Dergisi tüm zamanların en sağlıklı 50 besin maddesini sıraladı. Tufts Tıp Merkezi'nden Diyetisyen Alicia Romano'nun yardımı ile hazırlanan liste birçok gıda maddesini içeriyor...


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Dünyanın en sağlıklı 50 besini

Harissa Sosu
Fas mutfağına ait acı bir baharattır. Harissa'nın kullanımı için çeşitli tarifler vardır fakat genellikle biber, sarımsak, zeytin yağı ve baharatla kullanılır.
Kalori: 15, Yağ: 1 gr, Kolesterol: 0 mg, Sodyum: 36 mg, Karbonhidrat: 2 gr, Lif: 1gr, Şeker: 0 gr, Protein: 1 gr.

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Dünyanın en sağlıklı 50 besini

Keçi peyniri
Keçi peynirinde diğer peynir türlerine göre daha az yağ bulunur. Bu da keçi peynirini daha sağlıklı yapıyor. Bazı araştırmalara göre, inek sütüne kıyasla keçi sütü demir emilimini artırıyor.
Kalori: 103, Yağ: 8.5 gr, Kolesterol: 22 mg, Sodyum: 118 mg, Karbonhidrat: 0.03 gr, Lif: 0g, Şeker: 0.03 g, Protein: 6 gr.

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Dünyanın en sağlıklı 50 besini

Patlamış mısır
Patlamış mısır çoğu zaman bir çerez gibi tüketiliyor. Ancak bilinin aksine patlamış mısır, çok lifli bir besin maddesi.
Kalori: 31 Yağ: 0.4 g, Kolesterol: 0 mg, Sodyum: 1 mg, Karbohidratlar: 6 g, Lif: 1 g, Şeker: 0.07 g, Protein: 1 gr.

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