Dünyanın en sağlıklı 50 besini
TİME Dergisi dünyanın en sağlıklı 50 besinini sıraladı. TİME Dergisi tüm zamanların en sağlıklı 50 besin maddesini sıraladı. Tufts Tıp Merkezi'nden Diyetisyen Alicia Romano'nun yardımı ile hazırlanan liste birçok gıda maddesini içeriyor...
Harissa Sosu
Fas mutfağına ait acı bir baharattır. Harissa'nın kullanımı için çeşitli tarifler vardır fakat genellikle biber, sarımsak, zeytin yağı ve baharatla kullanılır.
Kalori: 15, Yağ: 1 gr, Kolesterol: 0 mg, Sodyum: 36 mg, Karbonhidrat: 2 gr, Lif: 1gr, Şeker: 0 gr, Protein: 1 gr.
Keçi peyniri
Keçi peynirinde diğer peynir türlerine göre daha az yağ bulunur. Bu da keçi peynirini daha sağlıklı yapıyor. Bazı araştırmalara göre, inek sütüne kıyasla keçi sütü demir emilimini artırıyor.
Kalori: 103, Yağ: 8.5 gr, Kolesterol: 22 mg, Sodyum: 118 mg, Karbonhidrat: 0.03 gr, Lif: 0g, Şeker: 0.03 g, Protein: 6 gr.