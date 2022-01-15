Elektronik sigaranın içindeki ''ölüm'' dışarı çıktı! Bakın aslında ne soluyorsunuz!
"Hiç olmazsa yanmış kağıt solumuyorum" diyerek kendini kandırıp e-sigara olarak bilinen elektronik sigaraya yönlenirken aslında "civa, kurşun, formaldehit, keton" gibi ölümcül maddeleri soluduğunuzu biliyor musunuz ?
Türk Toraks Derneği Tütün Çalışma Grubu, Türkiye’de e-sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin yasal olarak satışı mümkün değilken, bu karara uyulmadığı, gençler arasında tüketimin giderek arttığı uyarısında bulundu.
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Endüstri pazarlama stratejisini ‘zararı azaltma’, ‘sigarayı bıraktırma’ iddiaları üzerine kursa da bilimsel veriler, bunların yalan olduğunu ortaya koyuyor.
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Tüm tütün ürünleri gibi e-sigara da toksik ve kanserojenler içeriyor. Tütünü yakmadan nikotin açığa çıkarıyor ve bağımlılık yaratıyor.
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Yaygınlaşan sigara yasakları nedeniyle, kan kaybeden tütün endüstrisinin yeni stratejisi, ‘zararsız’ olduğunu öne sürdüğü e-sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin pazar payını yükseltmek.
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