En iyi karpuz seçmenin 5 püf noktası

Kabuktaki yüzey önemli...



Karpuz yüzeyindeki kahverengi noktalar ve çizikler karpuz büyürken çiçeğinin arılar tarafından çokça ziyaret edildiğini gösterir. Tozlaşma denilen bu doğal olay ne kadar çok olursa karpuz o kadar tatlı oluyor. Kahverengi benekli, çizikli karpuzları kaçırmayın!

