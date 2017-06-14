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  3. 14 Haziran 2017 14:49

En iyi karpuz seçmenin 5 püf noktası

İşte mükemmel karpuzu seçmeniz için dikkat etmeniz gereken 5 süper yöntem...

En iyi karpuz seçmenin 5 püf noktası

Karpuzun dip kısmının rengi ne kadar sarıya yakın olursa alacağınız karpuz da o kadar tatlı olur. Yani o bölgenin beyaz olmamasına dikkat edin.

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En iyi karpuz seçmenin 5 püf noktası

Kabuktaki yüzey önemli...

Karpuz yüzeyindeki kahverengi noktalar ve çizikler karpuz büyürken çiçeğinin arılar tarafından çokça ziyaret edildiğini gösterir. Tozlaşma denilen bu doğal olay ne kadar çok olursa karpuz o kadar tatlı oluyor. Kahverengi benekli, çizikli karpuzları kaçırmayın!

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En iyi karpuz seçmenin 5 püf noktası

Oval ve top karpuzlar...

Birçok kişi çiftçilerin karpuzları şekillerine göre ayırt ettiklerini bilmez. İnce, uzun olan karpuzlar bol suluyken daha yuvarlak olanları tatlı oluyor.

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En iyi karpuz seçmenin 5 püf noktası

Boyutuna dikkat edin!

İyi karpuz demek küçük veya büyük karpuz demek değildir. Yani küçük karpuz alırsam tadı güzel, büyük alırsam tatlı olur diye bir durum yok. İster küçük alın ister büyük... Önemli olan karpuzu elinize aldığınızda ağır hissetmenizdir. Çünkü hafif bir karpuzun kelek çıkma olasılığı çok daha fazla!

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