En iyi karpuz seçmenin 5 püf noktası
İşte mükemmel karpuzu seçmeniz için dikkat etmeniz gereken 5 süper yöntem...
Karpuzun dip kısmının rengi ne kadar sarıya yakın olursa alacağınız karpuz da o kadar tatlı olur. Yani o bölgenin beyaz olmamasına dikkat edin.
Kabuktaki yüzey önemli...
Karpuz yüzeyindeki kahverengi noktalar ve çizikler karpuz büyürken çiçeğinin arılar tarafından çokça ziyaret edildiğini gösterir. Tozlaşma denilen bu doğal olay ne kadar çok olursa karpuz o kadar tatlı oluyor. Kahverengi benekli, çizikli karpuzları kaçırmayın!
Oval ve top karpuzlar...
Birçok kişi çiftçilerin karpuzları şekillerine göre ayırt ettiklerini bilmez. İnce, uzun olan karpuzlar bol suluyken daha yuvarlak olanları tatlı oluyor.
Boyutuna dikkat edin!
İyi karpuz demek küçük veya büyük karpuz demek değildir. Yani küçük karpuz alırsam tadı güzel, büyük alırsam tatlı olur diye bir durum yok. İster küçük alın ister büyük... Önemli olan karpuzu elinize aldığınızda ağır hissetmenizdir. Çünkü hafif bir karpuzun kelek çıkma olasılığı çok daha fazla!