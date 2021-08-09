''En kötü varyant'' için kritik uyarı: ''Aşılananları da tehdit ediyor''

"Virolojide herkesin bildiği bir ilke var: Bir virüs, çoğalmasına izin vermedikçe mutasyona uğramaz" ABD'li doktor, "Neyse ki bizim için aşılar, özellikle sizi ciddi hastalıklardan koruma konusunda ve Delta varyantına karşı oldukça iyi sonuç veriyor" diye ekledi.