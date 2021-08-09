''En kötü varyant'' için kritik uyarı: ''Aşılananları da tehdit ediyor''
Beyaz Saray Tıp Danışmanı Dr. Anthony Fauci, Kovid-19 aşılarını teşvik için yaptığı son teklifte pandemi uyarılarını artırdı ve aşılı bireyleri, Delta'dan sonra gelebilecek 'daha kötü bir varyant' konusunda uyardı.
Fauci, aşısız kalmanın sağlık yetkililerinin sürekli olarak uyardığı Delta varyantına yol açtığını belirterek, vaka sayılarında başka ve daha büyük bir artışa yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.
"Virolojide herkesin bildiği bir ilke var: Bir virüs, çoğalmasına izin vermedikçe mutasyona uğramaz" ABD'li doktor, "Neyse ki bizim için aşılar, özellikle sizi ciddi hastalıklardan koruma konusunda ve Delta varyantına karşı oldukça iyi sonuç veriyor" diye ekledi.
Virüsün aşılanmamış kişilerde mutasyona uğramaya devam edebileceğini belirten Fauci, şöyle devam etti:
Ancak virüse değişmeye devam etme şansı verirseniz, daha kötü bir varyant elde edebileceğimiz bir güvenlik açığına yol açarsınız ve bu yalnızca aşılanmamışları değil, aşılananları da etkiler. Çünkü bu varyant, koruma duvarını rahatlıkla aşabilir.