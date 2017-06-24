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  3. 24 Haziran 2017 10:35

En şifalı 10 bitki

En şifalı 10 bitki

İnsan sağlığı için bitkilerin ne kadar önemli olduğu ve hastalıklara şifa bulma noktasında insanlık tarihinin ilk zamanlardan günümüze kadar el üstünde tutulduğu bilinmekte. Bitki Araştırmacısı Dr. Muammer Yıldız, en şifalı 10 bitkiyi eski yeni sentezi yaprak gerekçeleri ile birlikte sıraladı. İşte en şifalı 10 bitki...

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En şifalı 10 bitki

1- Çörek Otu

Çörek otu, binlerce yıldır bütün dünyada hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

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En şifalı 10 bitki

Çörek otu Peygamber Efendimiz 'in de övdüğü gıdaların başında gelmektedir. Her derde deva olduğu için bu listenin başında yer alması tesadüf değildir.

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En şifalı 10 bitki

2- Keçiboynuzu

Tarihten bugüne kadar birçok formülün ve karışımın içinde yer alan ve insanda büyüme hormonlarını desteklediği,

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