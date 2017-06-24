İnsan sağlığı için bitkilerin ne kadar önemli olduğu ve hastalıklara şifa bulma noktasında insanlık tarihinin ilk zamanlardan günümüze kadar el üstünde tutulduğu bilinmekte. Bitki Araştırmacısı Dr. Muammer Yıldız, en şifalı 10 bitkiyi eski yeni sentezi yaprak gerekçeleri ile birlikte sıraladı. İşte en şifalı 10 bitki...

