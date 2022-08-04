Endişelendiren açıklama: Yoğun bakımda yüzde 30 artış...

Prof. Dr. Turan, "Bu semptomatik bireyler için geçerli. Bir de asemptomatik olarak toplumda dolaşan kişiler söz konusu. Bu noktada semptomatik kişilerin ne kadarının hastaneye ihtiyaç duyduğu da önem arz ediyor. Şu anda pozitif kişi sayısına paralel olarak bu oranlar artıyor. Hastane ve yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarımız da artıyor ama özellikli bir grup var ki onu mutlaka ifade etmek isterim; 65 yaş üstünde hipertansiyonu, diyabeti, kalp ve damar rahatsızlıkları ya da ek bir rahatsızlığı olan kişiler, hatırlatma dozlarını yaptırmadılarsa daha fazla yoğun bakıma ihtiyaç duyuyorlar ve hatta bu kişilerde ne yazık ki kayıplar da olabiliyor" dedi.