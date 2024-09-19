Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye getirilen yapışık ikizler ameliyat edildi

“ÇOK MUTLU OLDUM”

Evlatları için sürekli dua ettiklerini aktaran baba, Rehan Ali “Yavrularımı ayrı gördüğüm an çok mutlu oldum, inanılmazdı. Şimdi ilk yaşlarına sağlıkla girecekler, çok mutluyuz. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, herkese, Sağlık bakanlığına, Bilkent Şehir Hastanesi’ne, tüm hekimlere, sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz, onlara şükran borçluyuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de tanışmayı çok istiyoruz, ona teşekkür etmek istiyoruz” İfadelerine yer verdi.