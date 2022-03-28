Erdoğan'ın yatmadan yediği şifalı karışım gündem oldu! Faydaları saymakla bitmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği şifa reçetesi gündem oldu. Manda yoğurdu, hurma, kestane balı ve yulaf ezmesini karıştırıp yediğini belirten Erdoğan, vatandaşlara da tavsiye etti. İşte bu karışımın içinde yer alan hurmanın faydaları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta çiftçilerle bir araya geldi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, manda yoğurdu, hurma, kestane balı ve yulaf ezmesini karıştırıp yediğini belirterek, herkesin tüketmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan'ın şifa reçetesi gündem oldu. Vatandaşlar bu karışımın içerisinde yer alan, Ramazan ayının vazgeçilmezi hurmanın faydalarını araştırmaya başladı.
Hurma, içermiş olduğu bileşenler, hem gıda hem şifa olması, insanoğluna benzerliği, yetişme şartları ve daha nice özellikleri ile ayrı bir yere sahip çölde yetişen mucize bir meyve.
Uzmanlar, hurmanın sağlık açısından son derece faydalı bir meyve olduğunu açıkladı. Yapılan araştırmalara göre, hurma, hafızayı geliştiriyor, kolesterolü düşürüyor, kanser önleyici antioksidanları ihtiva ediyor, bebeklerin beyin gelişimine önemli katkı sağlıyor, ülsere ve böbrek yetmezliğine fayda sağlıyor, sindirim sistemini düzenliyor. Ramazanlarda oruç açarken çok tüketilen hurmanın aslında yıl boyu tüketilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar, faydalarının saymakla bitmeyeceğini belirtiyor.
Hurmalar, bağırsakta bir A türü olan retinal'e dönüşen 15,6 mg B-karoten ihtiva ediyor. Yakın zamanlarda yapılan bir araştırma, B-karoten'in uzun süreli kullanımının hafıza kaybına mani olduğunu ortaya koydu. Hurmalarda yüksek oranda lif bulunuyor. Araştırmalar, lifli yiyeceklerle beslenmenin göğüs ve rahim kanseri ihtimalini düşürdüğünü gösteriyor.