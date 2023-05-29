Erkekler dikkat! Uzman isim ''Cinsel performansı düşürüyor'' diyerek uyardı

SERTLEŞME HAPLARINA KARŞI UYARI

Sertleşme haplarına karşı uyarılarda da bulunan Hattat, “Tatile çıkan pek çok erkek daha yüksek bir performansa sahip olmak için sertleşme haplarına yöneliyor. Erkekler sertleşme hapları ile daha kuvvetli ve uzun bir sertleşme yaşamayı, bir gecede birden fazla sertleşme sağlamayı arzu ediyor. Özellikle uzun etkili olan ve hafta sonu hapı olarak bilinen sertleşme ilaçlarına talep oluyor. Ancak sertleşme haplarını kesinlikle hekiminize danışmadan almayın. Belki de size uygun olan kısa etkili bir haptır. Veya hormonlarınız düşük olduğu için sertleşme sıkıntısı yaşıyorsunuzdur. Beklenmedik bir yan etki veya olumsuz bir sonuç almamak için mutlaka hekime başvurun” diye konuştu.