Erkeklerde sertleşme bozukluğu ve tedavi yöntemleri

Sertleşme sorunu nedir? Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, "Sertleşme bozukluğu, cinsellik esnasında cinsel birleşmeyi sağlayacak veya devam ettirecek kadar cinsel organda sertleşmenin olamaması ya da sertleşmenin olup kaybolması. Doğal olarak cinsel birleşmede boşalmayla birlikte sertlik ortadan kalkar. Tekrar sertleşmenin oluşması ilk 24 saat içinde meydana gelirse, bu bir sorun olarak değerlendirilmez. Cinsel sorunlar arasında kişileri en çok tedaviye getiren neden sertleşme sorunu" dedi.