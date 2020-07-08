Erkeklerde sertleşme bozukluğu ve tedavi yöntemleri
Erektil disfonksiyon olarak da adlandırılan sertleşme sorunu, erkeklerin en büyük kabusu. Birçok çift, sertleşme sorunu nedeniyle ilişkisinde sıkıntı yaşıyor. Sertleşme sorununun altında birçok neden yatıyor olabilir. Sertleşme sorunu doktor tavsiyesi üzerine 'mutluluk çubuğu' ameliyatıyla da tedavi edilebilir.
Sertleşme sorunu nedir? Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, "Sertleşme bozukluğu, cinsellik esnasında cinsel birleşmeyi sağlayacak veya devam ettirecek kadar cinsel organda sertleşmenin olamaması ya da sertleşmenin olup kaybolması. Doğal olarak cinsel birleşmede boşalmayla birlikte sertlik ortadan kalkar. Tekrar sertleşmenin oluşması ilk 24 saat içinde meydana gelirse, bu bir sorun olarak değerlendirilmez. Cinsel sorunlar arasında kişileri en çok tedaviye getiren neden sertleşme sorunu" dedi.
Psikolojik nedenlerden kaynaklanabiliyor Rıdvan Üney, "40 yaşından sonra sertleşme problemi daha sık görülür. Ancak kalp-damar hastalıkları ve şeker hastalığı gibi nedenler sertleşme kaybına neden olabilir. Genç yaşlarda sertleşme problemi neredeyse tamamı psikolojik. Ancak 40 yaş sonrası sertleşme problemlerinde de psikolojik sorunlar önemli yer tutmaktadır. Erkeklerin yüzde 10-20’sinde sertleşme bozukluğu görülüyor" dedi.
Ağır kalp-damar hastalıkları ve şeker hastalıkları dışında çoğunlukla sebep psikolojiktir. Psikolojik nedenlerin arasında en sık görüleni ise endişe bozukluğu. Bunun dışında sertleşme sorunun nedenleri şunlar olabilir: Stresli yaşamAlkol veya madde bağımlılığıEşle yaşanılan problemlerEşini beğenmemeKişinin eşi dışında başka ilişkilerinin olmasıYoğun çalışma temposuEşin hamileliğiEşin emzirmesiEşin fazla baskıcı tutumu