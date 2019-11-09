Etkileri inanılmaz! 4 gün boyunca sadece muz yerseniz...
Muz diyeti sayesinde kilo vermek çok kolay. Kısa sürede hızlı kilo verdirmesinin yanında özellikle kanser türlerine karşı koruyucu olmakla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmesi muz diyetine olan merakı arttırıyor. Peki, hızlı k
Potasyum, B vitamini, magnezyum, sıfır yağ ve kolesterol… Muzun faydaları say say bitmez. Son zamanlarda Japonya'da ünlenen hızlı kilo verdiren muz diyetinden sonra bu faydalara bir tanesi daha eklenmiş oldu. Muz diyeti ile kilo vermek en lezzetli diyet olabilir.
Diğer diyetleri uygulamaktan sıkılıp vazgeçiyorsanız muz diyeti tam size göre. Bir yandan hızlıca kilolarınızdan kurtulurken bir yandan da muzdan alacağınız serotonin sayesinde ruh haliniz yükselecek.
Muz diyeti ile kilo verenlerin çok olmasına şaşırmamak lazım. Muzdaki enzimler sindirimi hızlandırarak besinlerin emilimini kolaylaştırır.