Etkileri inanılmaz! 4 gün boyunca sadece muz yerseniz...

Potasyum, B vitamini, magnezyum, sıfır yağ ve kolesterol… Muzun faydaları say say bitmez. Son zamanlarda Japonya'da ünlenen hızlı kilo verdiren muz diyetinden sonra bu faydalara bir tanesi daha eklenmiş oldu. Muz diyeti ile kilo vermek en lezzetli diyet olabilir.