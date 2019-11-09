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  3. 09 Kasım 2019 12:56

Etkileri inanılmaz! 4 gün boyunca sadece muz yerseniz...

Muz diyeti sayesinde kilo vermek çok kolay. Kısa sürede hızlı kilo verdirmesinin yanında özellikle kanser türlerine karşı koruyucu olmakla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmesi muz diyetine olan merakı arttırıyor. Peki, hızlı k

Etkileri inanılmaz! 4 gün boyunca sadece muz yerseniz...

Potasyum, B vitamini, magnezyum, sıfır yağ ve kolesterol… Muzun faydaları say say bitmez. Son zamanlarda Japonya'da ünlenen hızlı kilo verdiren muz diyetinden sonra bu faydalara bir tanesi daha eklenmiş oldu. Muz diyeti ile kilo vermek en lezzetli diyet olabilir.

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Etkileri inanılmaz! 4 gün boyunca sadece muz yerseniz...

Diğer diyetleri uygulamaktan sıkılıp vazgeçiyorsanız muz diyeti tam size göre. Bir yandan hızlıca kilolarınızdan kurtulurken bir yandan da muzdan alacağınız serotonin sayesinde ruh haliniz yükselecek.

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Etkileri inanılmaz! 4 gün boyunca sadece muz yerseniz...

Muz diyeti ile kilo verenlerin çok olmasına şaşırmamak lazım. Muzdaki enzimler sindirimi hızlandırarak besinlerin emilimini kolaylaştırır.

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Etkileri inanılmaz! 4 gün boyunca sadece muz yerseniz...

Muzun içerdiği lifler tokluk hissi yaratarak vücudun yağ yakma hızını arttırır.

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