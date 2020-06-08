Evde kilo vermenin sırrı bu önerilerde!

Bu yıpratıcı süreçte vücutta normalden çok daha fazla toksin karaciğer, bağırsak gibi organlarda birikerek bu organların iyi çalışmasını engeller. Diyetisyen Selahattin Dönmez'in önerisiyle mucizevi etkili sebzelerle yapabileceğiniz düşük kalorili harika tarifler ve 4 günde 2 kilo zayıflatan diyet listesi...