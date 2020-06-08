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  3. 08 Haziran 2020 14:16

Evde kilo vermenin sırrı bu önerilerde!

Kilo verme ve diyet önerileri merak edilen konular arasında yer alıyor. Çünkü evde kalma sürecinde herkes fazla kilolardan kurtulmanın yollarını arıyor. Eğer sizde "evde çok kilo aldım" demekten yakınıyorsanız bu haber tam size göre. İşte evde kilo vermenin sırrı...

Evde kilo vermenin sırrı bu önerilerde!

Hava kirliliğinin yoğunlaştığı, enfeksiyonlara sıklıkla yakalandığımız, vücut direncimizin düştüğü mevsim geçiş dönemleri bedenimizi yıpratan bir süreçtir. 

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Evde kilo vermenin sırrı bu önerilerde!

Bu yıpratıcı süreçte vücutta normalden çok daha fazla toksin karaciğer, bağırsak gibi organlarda birikerek bu organların iyi çalışmasını engeller. Diyetisyen Selahattin Dönmez'in önerisiyle mucizevi etkili sebzelerle yapabileceğiniz düşük kalorili harika tarifler ve 4 günde 2 kilo zayıflatan diyet listesi...

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Evde kilo vermenin sırrı bu önerilerde!

BEYAZ LAHANA MUCİZESİ Toksik maddeleri vücuttan atan beyaz lahana çorba, turşu, dolma ve salatalarda kış sofralarının baştacıdır. Lahana B vitaminleri içeriği sayesinde, vücutta enerji metabolizmanızı düzenleyerek kilo kaybına yardımcı olur. İçeriğindeki C vitamini, K vitamini, potasyum, magnezyum, selenyum gibi mineraller, polifenol ve sülfürlü bileşenlerle bağışıklığı artırır, kas ve kemikleri güçlendirir, yorgunluğun önüne geçer. Ayrıca içerdiği C vitamini kolajen üretimini destekler, cildi canlandırır.

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Evde kilo vermenin sırrı bu önerilerde!

YAĞ YAKAN LAHANA ÇORBASI MALZEMELER: (4 KİŞİLİK) 1 kase kesilmiş beyaz lahana1 yemek kaşığı zeytinyağı1 çay kaşığı zerdeçal1 çay kaşığı kimyon1 çay kaşığı çekilmiş tane karabiber2 yemek kaşığı bulgur2 yemek kaşığı kırmızı mercimek1 adet kırmızı biber1 adet domates1 adet kuru soğan2 diş sarımsak

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