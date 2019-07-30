Fazla yumurta yiyenler dikkat
Yumurta yemenin fayları olduğu gibi, fazla yumurta yemenin de bir o kadar zararı var. Özellikle her gün yumurta yiyenlerin dikkat etmesini öneren uzmanlar, fazla tüketimin bazı hastalıkları tetiklediğini açıkladı. Yumurtanın sarısının, d
KALPTE CİDDİ RİSK Dünya genelinde yapılan geniş kapsamlı araştırmalar kandaki kolesterol düzeyi ile koroner kalp hastalıkları arasında bir ilişkinin olduğunu, kan kolesterolü yüksek olan kişilerin kolesterol düzeylerinin tedavi ile düşürülerek kalp hastalığı riskinin azaldığını ispatlıyor.
Daha önemlisi düşük kolesterollü bir diyet ile beslenen Japonların, Hawai ve San Francisco'ya göç etmelerinden sonra değişen beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak hem kan kolesterol düzeylerinin yükseldiğini hem de kalp hastalıklarının görülme sıklığının arttığını gösteriyor.
Deneysel hayvan araştırmaları ise kolesterolü yüksek besinlerle beslenmenin damar sertliği dediğimiz ateroskleroza yol açtığını kanıtlandı.