SON DAKİKA
ADANA'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 24 Kasım 2019 16:45

Fazlası zarar ! Bu besinler beyni öldürüyor

Yediklerimizden, içtiklerimizden etkilenen beyin, tükettiklerimize göre reaksiyon veriyor. Yani beyin gücünüzü güçlendiriyor veya zayıflatıyor. İşte beyin sağlığını olumsuz etkileyen yiyecekler....

Fazlası zarar ! Bu besinler beyni öldürüyor

ANTRİKOT
Etin en çok sevilen yerlerinden biridir antrikot. Ancak 170 gram antrikotta 12 gram doymuş yağ bulunuyor. Fizyoloji ve Davranış çalışmasında doymuş yağların kalbin yanı sıra, Alzheimer hastalığı riskini artırdığı ve bilişsel işlevi olumsuz etkilediği açıklandı.

1/ 21
Fazlası zarar ! Bu besinler beyni öldürüyor

İŞLENMİŞ PROTEİNLER
Proteinler kas yapıcıdır. Et ise en yüksek kalitede ve en zengin protein kaynağıdır. Ancak sosis, salam, sucuk ve benzeri gıdalar gibi işlenmiş proteinlerden uzak durulmalıdır.

2/ 21
Fazlası zarar ! Bu besinler beyni öldürüyor

DONDURMA
Yarım kase vanilyalı dondurmada 10 gram doymuş yağ ve 19 gram şeker bulunuyor. Birçok çalışma, doymuş yağ ve şekerden zengin diyetlerin bilişsel becerileri ve sözel belleği azalttığı gösterilmiştir. Uzmanlar, dondurma yerine, yaban mersini veya çilekle birlikte yoğurt yiyebileceğinizi söylüyor.

3/ 21
Fazlası zarar ! Bu besinler beyni öldürüyor

ŞEKER VE ŞEKER ÜRÜNLERİ
Uzun süreli şeker kullanımı nörolojik problemlere sebep olur. Ayrıca hafızayı da zayıflattığı tespit edilmiştir. Öğrenme kabiliyetini zaafiyete uğrattığı da ifade edilmektedir. Bu sebeple şekerden uzak durmak gerekir.

4/ 21
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM