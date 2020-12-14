FDA’daki dört üye, koronavirüs aşısı için neden hayır oyu verdi?
FDA’daki dört üyenin bugün kullanımına başlanacak olan Pfizer-Biontech koronavirüs aşısıyla ilgili neden hayır oyu verdiği ortaya çıktı.
Geçtiğimiz Perşembe günü, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nde onay görüşmeleri yapılan 22 üye arasında yapılan oylama ile acil kullanım izni verilen Pfizer-Biontech aşısı, ABD’de 50 eyalete dağıtılmaya başlandı.
Acil kullanım izni oylamasında 17 üye evet, 4 üye hayır oyu verirken 1 üyenin ise çekimser kalırken hayır oyu veren dört üyenin neden hayır oyu verdiği ortaya çıktı.
4 ÜYE HAYIR, 1 ÜYE ÇEKİMSER OY KULLANDI
Oylamada, Chicago Tıp Fakültesi dekanı Dr. Archana Chatterjee, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanında aşılar bölümünü yöneten Dr. David Kim, Michigan Üniversitesi'nde mikrobiyoloji ve Afrika çalışmaları profesörü olan A.Oveta Fuller, Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde bulaşıcı hastalık uzmanı olan Dr. Michael Kurilla tarafından hayır oyu kullanırken Tufts'ta çocukluk aşıları konusunda önde gelen bir uzman ve pediatri şefi olan Dr. Cody Meissner ise oylamada çekimser kaldı.
"16 - 18 YAŞ ARASI İÇİN RİSK"
Hayır oyu veren dört üye ve çekimser kalan Meissner’in "mevcut bilimsel kanıtların hepsine bakıldığında, Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısının 16 - 18 yaş arası bireylerde kullanılmasının büyük riskleri olduğu” gerekçesiyle oylamada evet oyu vermedikleri belirtildi.
'SADECE 138 KİŞİDE DENENDİ'
Chicago Tıp Fakültesi dekanı Dr. Archana Chatterjee, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanında aşılar bölümünü yöneten Dr. David Kim, Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde bulaşıcı hastalık uzmanı olan Dr. Michael Kurilla, aşının 16 yaş üstünde kullanımına izin verilmesiyle ilgili endişelerinin olduğunu söyledi. Altı ülkede 18 bin kişinin aşılandığı Pfizer - Biontech corona virüs aşısının 16 - 18 yaş arasında sadece 138 kişiye uygulandığını belirten uzmanlar, aşının acil kullanım izniyle ilgili 18 yaş ve üzeri tabiri kullanılsaydı aşıya direkt olarak evet diyeceklerini belirttiler.