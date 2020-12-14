FDA’daki dört üye, koronavirüs aşısı için neden hayır oyu verdi?

'SADECE 138 KİŞİDE DENENDİ'

Chicago Tıp Fakültesi dekanı Dr. Archana Chatterjee, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanında aşılar bölümünü yöneten Dr. David Kim, Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde bulaşıcı hastalık uzmanı olan Dr. Michael Kurilla, aşının 16 yaş üstünde kullanımına izin verilmesiyle ilgili endişelerinin olduğunu söyledi. Altı ülkede 18 bin kişinin aşılandığı Pfizer - Biontech corona virüs aşısının 16 - 18 yaş arasında sadece 138 kişiye uygulandığını belirten uzmanlar, aşının acil kullanım izniyle ilgili 18 yaş ve üzeri tabiri kullanılsaydı aşıya direkt olarak evet diyeceklerini belirttiler.