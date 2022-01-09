Felç riskini yarı yarıya düşürüyor

İskemik inme adı verilen ani felç durumu, besin açısından zengin kan akışının beyne ulaşmasını engelleyen bir tıkanıklık sonucunda ortaya çıkar. Bu inmenin ilk belirtileri, konuşmada bozukluk, yüzün bir tarafında kayma gibi durumlardır. Dünya çapında da en çok görülen ölüm ve sakatlık nedenlerinden biri olarak kayıt altına alınıyor.