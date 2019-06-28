SON DAKİKA
ANKARA'DA KORKUTAN DEPREM
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 28 Haziran 2019 14:15

Galatasaray'ın transferdeki rakibi Real Madrid

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, transfer dönemini dikkatli geçiriyor. Afrika Uluslar Kupası'nı yakından takip eden sarı kırmızılılar dünya devi bir rakiple karşı karşıya kaldı. Galatasaray'ın istediği 2 oyuncuya

Galatasaray'ın transferdeki rakibi Real Madrid

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, transfer dönemini dikkatli geçiriyor. Afrika Uluslar Kupası'nı yakından takip eden sarı kırmızılılar dünya devi bir rakiple karşı karşıya kaldı. Galatasaray'ın istediği 2 oyuncuya Real Madrid de talip oldu.

1/ 16
Galatasaray'ın transferdeki rakibi Real Madrid

Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel'i İstanbul'a getiren sarı-kırmızılılar İspanya'dan gelen haberle adeta sarsıldı.

2/ 16
Galatasaray'ın transferdeki rakibi Real Madrid

Transfer sezonunun açılmasıyla listenin başına yazılan iki isim için Real Madrid devreye girdi.

3/ 16
Galatasaray'ın transferdeki rakibi Real Madrid

İspanyol devi, Afrika Kupası'nda boy gösteren oyuncular hakkında bilgi toplayıp Zinedine Zidane'a sundu.

4/ 16
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM