Galatasaray'ın transferdeki rakibi Real Madrid

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, transfer dönemini dikkatli geçiriyor. Afrika Uluslar Kupası'nı yakından takip eden sarı kırmızılılar dünya devi bir rakiple karşı karşıya kaldı. Galatasaray'ın istediği 2 oyuncuya Real Madrid de talip oldu.