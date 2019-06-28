Galatasaray'ın transferdeki rakibi Real Madrid
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, transfer dönemini dikkatli geçiriyor. Afrika Uluslar Kupası'nı yakından takip eden sarı kırmızılılar dünya devi bir rakiple karşı karşıya kaldı. Galatasaray'ın istediği 2 oyuncuya
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, transfer dönemini dikkatli geçiriyor. Afrika Uluslar Kupası'nı yakından takip eden sarı kırmızılılar dünya devi bir rakiple karşı karşıya kaldı. Galatasaray'ın istediği 2 oyuncuya Real Madrid de talip oldu.
Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel'i İstanbul'a getiren sarı-kırmızılılar İspanya'dan gelen haberle adeta sarsıldı.
Transfer sezonunun açılmasıyla listenin başına yazılan iki isim için Real Madrid devreye girdi.