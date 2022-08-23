Gebelikte bu hastalıklara dikkat!

Varis oluşumu özellikle ayaklarda belirgindir. Hormonal etkilerin damarları genişletmesi, artan kan hacmi ve büyüyen ana rahminin kitle etkisi ile karın içi damarlara baskı uygulaması ve bunun sonucu toplardamar kan akımının yavaşlaması varis oluşumuna neden olur. Sıklıkla ayaklarda oluşsan da bünyesel olarak yatkın olan gebelerde genital bölgeye doğru yayılan varis oluşumları da görülebilir. Tedavisi sıklıkla konservatif yaklaşımlar gerektirir. Bası çoraplarının giyilmesi önemlidir. Yine periodik takipler ile damar içinde pıhtı oluşup oluşmadığı (Derin Ven Trombozu) kontrol edilmelidir. Şayet DVT oluşursa ilaç ve kan sulandırıcılar ile müdahale etmek gerekmektedir. Yine varisli damarlar olmasa bile bazı gebelerde hormonal değişim ve kan akımının engellenmesine bağlı olarak da DVT oluşabilmektedir. Erken ve etkili tedavi şarttır.