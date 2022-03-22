Geçmeyen depresyonun nedeni D vitamini eksikliği olabilir

Kadınlarda daha yaygın.

Yapılan bilimsel çalışmalarda, depresyon hastalarının D vitamini düzeylerinin sağlıklı bireylere göre anlamlı düzeyde düşük olduğu görülürken, halk arasında mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin hormonunun kişilerin güneş ışığına maruz kalması durumunda yükseldiği de belirlenmiştir.

Ülkemizde yapılan çalışmalarda ise %74’e varan oranlarda D vitamini eksikliği olduğu görülmekte, Ege Bölgesi’nde yaşayan yetişkinler üzerinde yapılan bir araştırmada bu oran erkeklerde %66 iken, kadınlarda %79 olarak ölçülmüştür.