Gençleşme yeteneğine sahip: Bilim insanları genetik kodlarını çözdü

YAŞAM DÖNGÜSÜ SONSUZ BİR ÇEMBER ŞEKLİNDE DEVAM EDİYOR



Florida Oşinografi Enstitüsü'nün direktörü Monty Graham, "Bu türün belki 15-20 yıldır evrimsel hile yapabildiğini biliyoruz. Bu hile, türe "ölümsüz denizanası" lakabını kazandırdı” diye konuştu.

Diğer taraftan çalışma, T. dohrnii'nin genetik dizisini, cinsel üremeden sonra gençleşme yeteneğinden yoksun olan yakın bir genetik kuzen olan Turritopsis rubra'nınkiyle karşılaştırarak bu denizanasını neyin farklı kıldığını anlamaya yönelikti.