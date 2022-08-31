Gençleşme yeteneğine sahip: Bilim insanları genetik kodlarını çözdü
İspanyol bilim insanları, sürekli olarak gençleşebilmesi nedeniyle ölümü atlatabilen bir denizanası (Turritopsis dohrnii) türünün genetik kodlarını çözdü.
ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı’nda (PNAS) yayınlanan yeni çalışmada, Maria Pascual-Torner, Victor Quesada ve Oviedo Üniversitesi'ndeki meslektaşları, tekrar tekrar gençleşebildiği bilinen tek denizanası türü olan Turritopsis Dohrnii'nin genetik dizisini haritaladı.
T. DOHRNİİ HAKKINDA
Diğer denizanası türleri gibi, T. Dohrnii de iki parçalı bir yaşam döngüsüne sahip. Aseksüel bir evrede deniz tabanında yaşayan canlının asli görevini gıda kıtlığı zamanlarında hayatta kalmak oluşturuyor. Koşullar uygun olduğunda, denizanası cinsel olarak çoğalıyor.
Araştırmacıların bildirdiğine göre, birçok denizanası türünün yaşlanmayı tersine çevirme ve larva aşamasına dönme kapasitesine sahip olmasına rağmen, çoğu cinsel olgunluğa ulaştıklarında gençleşme yeteneğini kaybediyor. Ancak, bu durum T. dohrnii için geçerli değil.
YAŞAM DÖNGÜSÜ SONSUZ BİR ÇEMBER ŞEKLİNDE DEVAM EDİYOR
Florida Oşinografi Enstitüsü'nün direktörü Monty Graham, "Bu türün belki 15-20 yıldır evrimsel hile yapabildiğini biliyoruz. Bu hile, türe "ölümsüz denizanası" lakabını kazandırdı” diye konuştu.
Diğer taraftan çalışma, T. dohrnii'nin genetik dizisini, cinsel üremeden sonra gençleşme yeteneğinden yoksun olan yakın bir genetik kuzen olan Turritopsis rubra'nınkiyle karşılaştırarak bu denizanasını neyin farklı kıldığını anlamaya yönelikti.