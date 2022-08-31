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Gençleşme yeteneğine sahip: Bilim insanları genetik kodlarını çözdü

İspanyol bilim insanları, sürekli olarak gençleşebilmesi nedeniyle ölümü atlatabilen bir denizanası (Turritopsis dohrnii) türünün genetik kodlarını çözdü.

Gençleşme yeteneğine sahip: Bilim insanları genetik kodlarını çözdü - Resim: 1

ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı’nda (PNAS) yayınlanan yeni çalışmada, Maria Pascual-Torner, Victor Quesada ve Oviedo Üniversitesi'ndeki meslektaşları, tekrar tekrar gençleşebildiği bilinen tek denizanası türü olan Turritopsis Dohrnii'nin genetik dizisini haritaladı.

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Gençleşme yeteneğine sahip: Bilim insanları genetik kodlarını çözdü - Resim: 2

T. DOHRNİİ HAKKINDA


Diğer denizanası türleri gibi, T. Dohrnii de iki parçalı bir yaşam döngüsüne sahip. Aseksüel bir evrede deniz tabanında yaşayan canlının asli görevini gıda kıtlığı zamanlarında hayatta kalmak oluşturuyor. Koşullar uygun olduğunda, denizanası cinsel olarak çoğalıyor.

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Gençleşme yeteneğine sahip: Bilim insanları genetik kodlarını çözdü - Resim: 3

Araştırmacıların bildirdiğine göre, birçok denizanası türünün yaşlanmayı tersine çevirme ve larva aşamasına dönme kapasitesine sahip olmasına rağmen, çoğu cinsel olgunluğa ulaştıklarında gençleşme yeteneğini kaybediyor.  Ancak, bu durum T. dohrnii için geçerli değil.

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Gençleşme yeteneğine sahip: Bilim insanları genetik kodlarını çözdü - Resim: 4

YAŞAM DÖNGÜSÜ SONSUZ BİR ÇEMBER ŞEKLİNDE DEVAM EDİYOR


Florida Oşinografi Enstitüsü'nün direktörü  Monty Graham, "Bu türün belki 15-20 yıldır evrimsel hile yapabildiğini biliyoruz. Bu hile, türe "ölümsüz denizanası" lakabını kazandırdı” diye konuştu.  

Diğer taraftan çalışma, T. dohrnii'nin genetik dizisini, cinsel üremeden sonra gençleşme yeteneğinden yoksun olan yakın bir genetik kuzen olan Turritopsis rubra'nınkiyle karşılaştırarak bu denizanasını neyin farklı kıldığını anlamaya yönelikti.

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