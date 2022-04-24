Gizemli virüs hızla yayılıyor: DSÖ korkutan haberi verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa ile ABD'de yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsünün bulaştığı bir çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu. DSÖ Avrupa Bölgesi'nin Yüksek Patojen Tehditleri Ekibi Üyesi Richard Pebody ise "DSÖ üyesi ülkelerin incelemede bulunması iyi olur." dedi.