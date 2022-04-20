Gizemli virüs paniği... Hızla yayılıyor: Bir ülkede daha görüldü
İngiltere'de bu yılın başlarından itibaren 74 çocukta görülen ve Avrupa ülkeleri ile ABD'ye de yayıldığı ortaya çıkan enfeksiyon sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü bir ülkede daha görüldü.
Koronavirüs pandemisi daha sona ermeden dünya, İngiltere'de bu yıl 74 çocukta görülen gizemli hepatit virüsünü konuşuyor. Enfeksiyon sebebi belirlenemeyen gizemli virüs, Avrupa ülkeleri ile ABD'nin ardından İsrail'de de görüldü.
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12 ÇOCUKTA GÖRÜLDÜ
The Jaruselam Post’taki habere göre, Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, Shaare Zedek Tıp Merkezi ve İsrail Schneider Çocuk Tıp Merkezi'ndeki 12 çocukta nedeni bilinmeyen hepatit (karaciğer iltihabı) vakasının rapor edildiği kaydedildi.
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Söz konusu vakaların nedeninin Bakanlık tarafından incelendiği belirtildi.
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Bakanlık 18 Nisan’da ülkedeki sağlık çalışanlarına nedeni bilinmeyen akut hepatit vakalarının bildirilmesi için mektup göndermişti.
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