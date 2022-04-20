Gizemli virüs paniği... Hızla yayılıyor: Bir ülkede daha görüldü

Koronavirüs pandemisi daha sona ermeden dünya, İngiltere'de bu yıl 74 çocukta görülen gizemli hepatit virüsünü konuşuyor. Enfeksiyon sebebi belirlenemeyen gizemli virüs, Avrupa ülkeleri ile ABD'nin ardından İsrail'de de görüldü.