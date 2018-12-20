Göbek eriten baharatlar
Estetik açıdan hoş durmayan şişkin bir göbek, kişide rahatsızlık uyandıran şeylerden biridir. Göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmak için işinize yarayacak olan baharatları sizler için bir araya getirdik.
Estetik açıdan hoş durmayan şişkin bir göbek, kişide rahatsızlık uyandıran şeylerden biridir. Göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmak için işinize yarayacak olan baharatları sizler için bir araya getirdik.
ZENCEFİL
Yapılan çalışmalara göre içerisindeki kapsaikin maddesi metabolizmayı hızlandırıyor ve kalori yakmaya yardımcı oluyor.
MAYDANOZ
Maydanozun içindeki antioksidanlar karaciğer metebolizmasını iyileştiriyor. Tıkalı veya yağlı karaciğer ise metabolizmayı yavaşlatıyor. Bu nedenle maydanoz tüketimine önem verilmeli.