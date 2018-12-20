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  3. 20 Aralık 2018 12:30

Göbek eriten baharatlar

Estetik açıdan hoş durmayan şişkin bir göbek, kişide rahatsızlık uyandıran şeylerden biridir. Göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmak için işinize yarayacak olan baharatları sizler için bir araya getirdik.

Göbek eriten baharatlar

Estetik açıdan hoş durmayan şişkin bir göbek, kişide rahatsızlık uyandıran şeylerden biridir. Göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmak için işinize yarayacak olan baharatları sizler için bir araya getirdik.

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Göbek eriten baharatlar

ZENCEFİL

Yapılan çalışmalara göre içerisindeki kapsaikin maddesi metabolizmayı hızlandırıyor ve kalori yakmaya yardımcı oluyor.

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Göbek eriten baharatlar

MAYDANOZ

Maydanozun içindeki antioksidanlar karaciğer metebolizmasını iyileştiriyor. Tıkalı veya yağlı karaciğer ise metabolizmayı yavaşlatıyor. Bu nedenle maydanoz tüketimine önem verilmeli.

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Göbek eriten baharatlar

SARIMSAK

Doğal antibiyotik kaynağı olan sarımsak, yağ yakan ideal besinlerdendir.

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