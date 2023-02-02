Göz damlası kullananlar aman dikkat! ''Hemen bırakın'' uyarısı geldi
ABD Hastalık ve Kontrol Önleme Merkezleri (CDC), ilaca dirençli bakteri enfeksiyonlarına neden olabileceğini belirterek göz damlası kullanımının bırakılması gerektiğini bildirdi. CDC, ülkede kalıcı görme kaybı vakalarının artması ve bir kişinin kan dolaşımı enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirmesi nedeniyle uyarıda bulunduğunu duyurdu.
CDC’nin açıklamasına göre ABD’de 20 Ocak itibarıyla 11 eyalette (California, Colorado, Connecticut, Florida, New Jersey, New Mexico, New York, Nevada, Texas, Utah ve Washington) 50 kişide Pseudomonas aeruginosa adlı bakteri için yapılan testler pozitif çıktı.
Pozitif örnekleri olan hastaların "çoğunluğu" CDC'ye testten önce göz damlası kullandıklarını ve en sık bahsedilen markanın EzriCare Yapay Gözyaşı Damlası olduğunu söyledi. CDC, örneklerin Mayıs 2022 ile Aralık 2022 arasında hastanelerdeki ve ayakta tedavi kliniklerindeki hastalardan alındığını belirtti.
Kanda, akciğerde veya yaralarda enfeksiyonlara neden olabilen Pseudomonas aeruginosa, antibiyotik direnci olarak bilinen antibiyotiklere karşı savunma mekanizmaları geliştirdiği için hastalığın tedavisi giderek zorlaşıyor. CDC'ye göre bakteri genellikle hastanelerdeki veya diğer sağlık hizmeti ortamlarındaki insanlara kirli sulardan bulaşıyor.
Hastalarda bulunan Pseudomonas aeruginosa türünün, pnömoni, idrar enfeksiyonları ve ciddi cilt enfeksiyonları gibi hastalıklara neden olan bakterileri öldüren güçlü antibiyotikler olan karbapenemlere dirençli oldukları açıklandı. Bu bakterilerin, doktorların idrar enfeksiyonları, menenjit ve kan dolaşımı enfeksiyonları için kullandıkları seftazidim adı verilen diğer iki antibiyotiğe ve idrar enfeksiyonlarına karşı da kullanılabilen sefepime karşı da dirençli olduğu belirtildi.