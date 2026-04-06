Gözlükten kurtulmak isterken gözlerinizden olabilirsiniz; bir hasta son anda kurtarıldı!
Kocaeli’de akılalmaz olay! Sosyal medyada gördüğü "kırlangıç otu göze iyi gelir" tavsiyesine uyan 52 yaşındaki kadın, gözlüklerinden kurtulmak isterken dünyası karardı. Her iki gözüne otun sarı suyunu damlatan talihsiz kadının korneası saniyeler içinde eridi. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ömer Faruk Yılmaz uyardı: "Hasta geldiğinde gözlerini açamıyordu, korneası tamamen tahrip olmuştu."
Hastasına ilişkin konuşan Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ömer Faruk Yılmaz, "Gözlükten kurtulmak için kırlangıç otu suyunu damlattı, göremez hale geldi. Gözlerini açamaz haldeydi, ‘Acaba göremeyecek miyim?' diyordu, 2 gözün de korneasının tamamen tahrip olduğunu gördük. Tedavi sonucunda tamamen iyileşti. Sosyal medyada özellikle son zamanlarda kırlangıç otu çok yaygınlaşmaya başladı. Faydalı bile olsa Sağlık Bakanlığı ruhsat vermeden, ilaç formatına dönüştürmeden, uygun doz ayarlanmadan ve göz hekiminin önerisi olmadan herhangi bir bitkisel ilaç önermiyoruz" dedi.
Kocaeli'nde yaşayan 52 yaşında kadın, iddiaya göre uzağı görememesi sebebiyle kullandığı gözlükten kurtulmak için yaklaşık 7 ay önce kırlangıç otunun suyunu gözlerine damlattı ve bir anda göremez hale geldi.
Önce gözlerinde yanma, batma hisseden ve sonrasında açamaz hale gelen kadın hemen hastaneye koştu.