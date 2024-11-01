Grip nasıl geçer? Canan Karatay en doğal antibiyotiği açıkladı

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK İÇİN BALIK ÖNERDİ

Balık mevsimi olduğunu hatırlatan Karatay, bağışıklığı güçlendirmek için her akşam balık yenilmesini önerdi. Karatay, "Hatta sabah da soğuk balık yenilebilir. Kuzey ülkelerde her sabah balık yenir kahvaltıda unutmayalım." dedi.