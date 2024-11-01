Grip nasıl geçer? Canan Karatay en doğal antibiyotiği açıkladı
Prof. Dr. Canan Karatay, kış ayları yaklaşırken gripten korunma yollarını ve gripten kurtulma yollarını açıkladı.
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Karatay Sözü" adlı Youtube kanalı üzerinden sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme konusunda önerilerde bulunuyor. Zaman zaman önerileriyle tartışma yaratan Karatay, soğuk kış günleri yaklaşırken "Grip nasıl önlenir?" ve "Grip nasıl geçer?" sorularına yanıt verdi.
"MASAYA DÜŞEN VİRÜS ÖLÜR, HASTALIK YAPMAZ"
Virüslerin hücrenin içine girmezse canlanamadığını ve çoğalamadığının altını çizen Prof. Dr. Canan Karatay, "Yere düşen virüs canlı değildir, masaya düşen virüs ölür, hastalık yapmaz. Panik yapmayın diye söylüyorum" dedi. "En büyük hastalık titizlik" diyen Karatay, "Kuş gribiydi, domuz gribiydi hepsi yalan uydurma." ifadelerini kullandı.
"AĞIZ VE BURUN BÖLGESİNİ TUZLU SUYLA YIKAYIN"
Gripten korunmanın yollarını anlatan Canan Hoca, tuzlu su ve bikarbonatlı suyla ağız ve burun bölgesinin yıkanmasını tavsiye etti.
GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK İÇİN BALIK ÖNERDİ
Balık mevsimi olduğunu hatırlatan Karatay, bağışıklığı güçlendirmek için her akşam balık yenilmesini önerdi. Karatay, "Hatta sabah da soğuk balık yenilebilir. Kuzey ülkelerde her sabah balık yenir kahvaltıda unutmayalım." dedi.