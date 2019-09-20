Gripten korunmak için iyi beslenme tavsiyeleri
Mevsim geçişlerinde yaşanan ani ısı değişikliğinin neden olduğu soğuk algınlığı, grip ve nezleye karşı uyarılarda bulunan Diyetisyen Evrim Güngör, "Gripten korunmak için aşı ve temizlik yetmez. Beslenmeye de çok dikkat etmek gerekir." dedi.
Mevsim geçişlerinde yaşanan ani ısı değişikliğinin neden olduğu soğuk algınlığı, grip ve nezleye karşı uyarılarda bulunan Diyetisyen Evrim Güngör, "Gripten korunmak için aşı ve temizlik yetmez. Beslenmeye de çok dikkat etmek gerekir." dedi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre sık ve doğru el yıkamanın gripten koruyucu etkiye sahip olduğunu belirten Güngör, doğru beslenmenin de hasta olmama hususunda büyük rol oynağına dikkat çekti. “İyi beslenmek, soğuk algınlığı ve gribe karşı anahtar silahtır” diyen Güngör şu tavsiyelerde bulundu:
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER: Yeşil yapraklı çiğ sebzelerin hem kilogramı 200 kaloriden azdır, hem de besin değer çok yüksektir. Kan damarlarını korur, iltihabı azaltır ve hastalıklara yol açabilecek ya da hastalıkları hızlandıracak etmenleri ortamdan uzaklaştırır. Her gün iki porsiyon az yağlı salata yiyerek kışı daha kolay atlatabilirsiniz.
YAĞLI BALIKLAR: Yağlı balıklar omega 3 ve selenyum içerir. Omega 3 vücuttaki iltihabı azaltır. Akciğerlere hava akımını artırır ve korur, kanımızdaki bakterileri yiyen akyuvarlarının çalışmasını hızlandırır. Bağışıklık sisteminizin güçlenmesi için somon ve ton balığı ya da kendi sularımızda bulunan lüfer, istavrit ve palamut gibi yağlı balıkları haftada iki kez tüketmenizi öneriyoruz. Kış ilerleyip, soğuklar bastırdıkça balıklardaki yağ oranının artacağını unutmayın.