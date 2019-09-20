Gripten korunmak için iyi beslenme tavsiyeleri

YAĞLI BALIKLAR: Yağlı balıklar omega 3 ve selenyum içerir. Omega 3 vücuttaki iltihabı azaltır. Akciğerlere hava akımını artırır ve korur, kanımızdaki bakterileri yiyen akyuvarlarının çalışmasını hızlandırır. Bağışıklık sisteminizin güçlenmesi için somon ve ton balığı ya da kendi sularımızda bulunan lüfer, istavrit ve palamut gibi yağlı balıkları haftada iki kez tüketmenizi öneriyoruz. Kış ilerleyip, soğuklar bastırdıkça balıklardaki yağ oranının artacağını unutmayın.

