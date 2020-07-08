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  3. 08 Temmuz 2020 08:55

Günde 1 kaşığı bile tüm kasları güçlendiriyor

Besinlerin vücudumuz üzerinde birçok etkisi bulunuyor. Tahinin ham maddesi susamdır. Aromatik bir tada sahip susam bitkisinin tohumundan yapılır. Tahin, özellikle kış aylarında vücut direncini yükseltmesi ve hastalıklara karşı koruyucu görevi ile bilinir. Peki tahinin faydaları nelerdir, evde tahin nasıl yapılır? İşte cevabı...

Günde 1 kaşığı bile tüm kasları güçlendiriyor

TAHİNİN FAYDALARI NELERDİR? -Çinko, demir, bakır ve selenyum mineralleri bakımından zengindir. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir. -Kalp sağlığını destekler. İçermiş olduğu Omega 3 yağ asitleri sayesinde, iltihaplara bağlı olarak gelişen hastalıkları önler.

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Günde 1 kaşığı bile tüm kasları güçlendiriyor

-Yüksek oranda kalsiyum, bakır ve magnezyum içermektedir. -Kemik sağlığını korur ve kemiklerin güçlenmesini sağlar.

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Günde 1 kaşığı bile tüm kasları güçlendiriyor

-Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri sayesinde beynin bilişsel fonksiyonlarını destekler. -İdrar söktürücü özelliği vardır.

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Günde 1 kaşığı bile tüm kasları güçlendiriyor

-Cildi güzelleştirmeye yardımcı olur. -Ağır zararlı metallerin vücutta yarattığı hasarlara karşı vücudu korur. -Mide ağrılarına iyi gelir ve bağırsak hareketlerini düzenler. -Eklem kemiklerinin sağlığını koruyarak romatizma riskini azaltır.

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