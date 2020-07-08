Günde 1 kaşığı bile tüm kasları güçlendiriyor

TAHİNİN FAYDALARI NELERDİR? -Çinko, demir, bakır ve selenyum mineralleri bakımından zengindir. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir. -Kalp sağlığını destekler. İçermiş olduğu Omega 3 yağ asitleri sayesinde, iltihaplara bağlı olarak gelişen hastalıkları önler.