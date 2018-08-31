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  3. 31 Ağustos 2018 20:44

Günde bir tane yiyen ödül kazanacak !

Bilim insanları avakado yiyen deneklerine 300 dolar veriyor.

Günde bir tane yiyen ödül kazanacak !

Kaliforniya Üniversitesi bünyesinde yapılan bir araştırmayla ortaya çıkan haberlere göre bir araştırma için 250 denek ihtiyacı var. Üstelik denekler günde bir tane avokado yemek için 300 dolar ödül alacaklar.

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Günde bir tane yiyen ödül kazanacak !

Bir araştırma amacıyla deneklere verilecek ücret dikkat çekti. Loma Linda, Penn State, Tufts ve Kaliforniya Üniversitesi bünyesinde araştırmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, avokado yemenin insan vücuduna olan etkilerini araştırmaya başladı.

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Günde bir tane yiyen ödül kazanacak !

Avokado yemenin iç organlarda yağlanmaya sebep olup olmadığının araştırılacağı bu çalışma için deneklere verilen ödül ise 300 dolar.

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Günde bir tane yiyen ödül kazanacak !

Webtekno tarafından aktarılan haberlere göre tüm bunların karşılığında, 2 yıl boyunca ücretsiz tedavi ve muayene imkanı ve 300 dolar gibi bir ödül veriliyor. Aynı zamanda deney son bulduğunda, deneye katılanlar Hass Avocado Board tarafından verilen 24 hediye avokado ile evlerinin yolunu tutabilecekler.

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