Günde bir tane yiyen ödül kazanacak !

Webtekno tarafından aktarılan haberlere göre tüm bunların karşılığında, 2 yıl boyunca ücretsiz tedavi ve muayene imkanı ve 300 dolar gibi bir ödül veriliyor. Aynı zamanda deney son bulduğunda, deneye katılanlar Hass Avocado Board tarafından verilen 24 hediye avokado ile evlerinin yolunu tutabilecekler.

