Günden güne eriyor... Şimdi de elini kaybetti !
Antalya'da çaresi bulunamayan bir cilt hastalığına yakalanan 43 yaşındaki Sibel OFlas, şimdi de sağ elini kaybetti.
Antalya’da 8 yaşında yakalandığı deri hastalığının nadir görülen ve tedavisi bulunmayan bir cilt kanserine dönüşmesi sonrası hayatı kararan 43 yaşındaki Sibel Oflas, kulağı ve yüzünün bir parçasından sonra sağ elini de kaybetti. Güneş ışınlarına maruz kaldıkça daha da hızlı yayılan hastalığının son zamanlarda tüm vücudunu sardığını ifade eden Oflas, "Organlarım sürekli kesiliyor ve tüm organlarımı kaybetme riskiyle karşı karşıyayım. Yarım insan bile değilim. Buna bir çözüm olmalı, tıp bu kadar çaresiz olmamalı" dedi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dünyaya gelen Sibel Oflas'ın vücudunun bazı bölgelerinde 8 yaşındayken siğiller çıkmaya başladı. İlerleyen süre içerisinde de çıkan siğilleri olağan gören Oflas'ın, 30 yaşına geldiğinde ise başında yaralar çıkmaya başladı. Sağlık güvencesi olmadığı için hastaneye gidemeyen Oflas, birkaç yıl sonrasında yaraların vücuduna yayılmasıyla soluğu hastanede aldı. Burada muayene olan Oflas'a testlerin ardından ‘epidermodisplazya verrüsiformis’ adı verilen deri hastalığına yakalandığı bildirildi. Nadir görülen hastalık sonrası Oflas'ın yaraları ise güneş ışığının etkisiyle de kansere dönüştü. Yüzü neredeyse tamamen yarayla kaplanan talihsiz kadının 1,5 yıl önce kulağının ve yanağının bir bölümü operasyonla alındı.
YÜZÜ VE KULAĞININ ARDINDAN ELİNİ DE KAYBETTİ
Geçen süre içerisinde kanser hücreleri Oflas’ın vücudunda hızla yayılmaya başladı. Son olarak sağ eline yayılan kanser hücreleri ilk etapta 2 parmağını, ardından tüm elini sardı. Acılara dayanamayan Oflas, 5 gün önce gittiği hastanede elinin kesilmesi gerektiğini, aksi takdirde kanserin iç organları da tehdit edilebileceği bilgisini aldı. Acilen ameliyat masasına yatırılan Oflas’ın eli, bilek bölümünden kesilerek ampute edildi. Şuanda vücudunun büyük bir bölümünü kaplayan hücreler, gün gittikçe yayılmaya devam ediyor. Talihsiz kadının tek dileği ise başka organ ve uzuvlarını kaybetmeden hastalığına son verecek bir tedavinin bulunması.
"TÜM ORGANLARIMI KAYBETME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYAYIM"
Kanserin gün ilerledikçe hızlandığını ifade eden Sibel Oflas, tüm organlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Oflas, "Bu hastalık benim bütün vücudumda bulunduğu için ve bunlar kansere dönüştüğü için benim bütün organlarımı kaybetme riskim çok yüksek. Hastalığım çok hızlandı. Tüm organlarımı kaybetme riskiyle karşı karşıyayım. Daha önce yavaş ilerliyordu ama son 1-2 yıldır ciddi anlamda hızlandı. Bütün organlarımı kaybetmemek için gen tedavisi görmem gerekiyor" dedi.