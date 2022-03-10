Güne başlarken çorba içmenin 8 faydası

Sabah çorbası, şekerli, karışık, alışılmış kahvaltı yerine en sevdiğiniz sebzeyi yemek için harika bir fırsattır.

Özellikle, sebzeli çorbalar, yüksek besin içeriği, düşük enerji yoğunluğu ile birleştirdikleri için beslenme açısından harika bir seçenektir. Bu da, vitaminler ve mineraller de dahil olmak üzere birçok temel besin maddesini aynı anda aldığımız anlamına gelir. Beyaz ekmek, atıştırmalık hazır yiyecekler, şeker bazlı içecekler ve yüksek yağlı fast foodlar gibi yüksek enerji ve düşük besin yoğunluğuna sahip gıdaların yanında, bizi doyuran bir seçenek olarak çok fazla çorba tarifi bulabilirsiniz.

Doğal olarak, size ev yapımı çorbalar öneririm. Bu şekilde, çorbanızı yapmak için kullandığınız sebzelerin türünü ve miktarını kontrol edebilir, ayrıca içinde tablet gibi yüksek tuz ve katkı maddesinin olmadığından da emin olursunuz. Önceden hazırlanmış çorbalar ve paket çorba karışımlarındaki sodyum ve nişasta olması nedeniyle protein açısından nispeten düşük ve karbonhidrat açısından yüksek olma eğilimindedir. Dışarıda yemek zorunda olduğum zaman da içinde ne olduğundan emin olduğum yemek alternatifleri arasında çorba yine ilk seçeneğim."