Güneşlenirken bunu yapmayın: Uzman isimden ölümcül uyarı
Güneşlenirken uyuyanlar dikkat: Ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olduğunuzun farkında değilsiniz!
Kaynak: İHA
İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alihan Oral, sıcak çarpmasına karşı uyarılarda bulundu. Güneşlenirken uyumanın hayati tehlike arz edebileceğini ifade eden Doç. Dr. Alihan Oral, sıcak çarpmasından korunmanın yollarını aktardı.
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Yurt genelinde sıcaklıkların artmasıyla birlikte uzmanlardan arka arkaya uyarılar gelmeye başladı.
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Sıcak çarpması ile ilgili açıklamalarda bulunan Biruni Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alihan Oral, özellikle 12.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak güneşten koruyucu önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.
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Oral, bunlar arasında şapka, şemsiye, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanımı olduğunu söyledi.
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