Güneşlenirken bunu yapmayın: Uzman isimden ölümcül uyarı

Sıcak çarpması ile ilgili açıklamalarda bulunan Biruni Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alihan Oral, özellikle 12.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak güneşten koruyucu önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.