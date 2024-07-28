Haftalık ideal cinsel ilişki sayısı açıklandı: ''Kadınların ömrünü uzatıyor''
ABD'de yapılan bir araştırma, haftada en az bir kez seks yapan kadınların daha uzun yaşadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, erkeklerde ise aşırı seks tam tersi etki yaratıyor.
ABD'de yapılan bir araştırmada 14 bin 542 kadının sağlık verileri ve cinsel yaşamları incelendi. Araştırma sonunda, haftada en az bir kez seks yapan kadınların daha uzun yaşadığı belirlendi.
Haftada bir kereden az seks yapan 20-59 yaş arası kadınların, haftada bir kere ve daha fazla seks yapanlara kıyasla 5 yıl içinde ölme riskinin yüzde 70 oranında arttığı keşfedildi. Daha az seks yapan kadınlarda, sağlıklı hücrelere, dokulara ve organlara zarar verebilen, iltihaplanmayla bağlantılı bir proteinin seviyelerinin yükseldiği ortaya çıktı.
Pennsylvania'daki Walden Üniversitesi'nden araştırmanın yazarları, seksin kalp sağlığına katkıda bulunduğunu, kalp atış hızı değişkenliğini azaltarak kan akışını artırdığını ifade etti. Düzenli seks, aynı zamanda daha iyi uyku, gelişmiş beyin fonksiyonları ve daha genç görünme gibi sayısız sağlık yararıyla da ilişkilendirildi.
Journal of Psychosexual Health dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırma ekibi bireylerin verilerini incelemek için ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) büyük bir veri tabanını kullandıklarını açıkladı. Çalışmanın yazarlarından Dr. Srikanta Banerjee, "Seks, ciddi sağlık sorunlarını önleyebilecek endorfinlerin salgılanmasını sağlar" açıklamasında bulundu.